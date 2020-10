Wielermarkt kreunt onder corona: ‘60 tot 160' renners zitten nog zonder ploeg voor 2021

Wielrennen Gi­ro-organisa­tor Mauro Vegni wil straffen voor Jum­bo-Vis­ma en EF na hun gedrag tijdens Ronde van Italië: “Hier stopt het allemaal niet”

27 oktober De Ronde van Italië krijgt nog een staartje, althans als het van organisator Mauro Vegni afhangt. Hij heeft in het Italiaanse La Gazzetta dello Sport zijn onvrede geuit over het gedrag van onder meer Jumbo-Visma en EF Education First tijdens de Giro. Ook de rennersstaking voor aanvang van etappe 19 is nog niet verteerd.