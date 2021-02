Wielerjournalist Joeri De Knop strikt ‘Grote Drie’ in de Gouden Klassiekers: “Investering meer dan waard”

Wout van Aert. Én Mathieu van der Poel. Én Julian Alaphilippe. HLN-wielerjournalist Joeri De Knop schuwt kosten noch moeite om de Grote Drie van het voorjaar in zijn team op te nemen. Samen slorpen ze liefst 113 miljoen (41 procent, red.) van het totaalbudget op. Maar volgens De Knop zijn de drie gewoon onmisbaar. “Je kan niet zonder hen. Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe zullen samen het aanzien van het voorjaar bepalen, net als in het vorige onthoofde seizoen. Het loont misschien wel de moeite om wat mindere goden in je team te hebben. Want wie je andere renners ook zijn, hun puntengewin zal niet opwegen tegen dat van de Grote Drie. Ze zijn de investering dus meer dan waard. Met Alaphilippe en Van der Poel overspan je overigens het hele voorjaar. Van Aert kan na Parijs-Roubaix vervangen worden door een topper die zal uitblinken in de Waalse klassiekers.”

Toch kan De Knop, ondanks die stevige investering, nog enkele andere grote namen strikken. “Greg Van Avermaet blijft een garantie op punten. Hij zal als vanouds overal zijn rol spelen en is dit jaar kopman in een betere ploeg. Winnen wordt een andere zaak, maar met zijn ervaring en kracht hoort hij overal bij de favorieten. De sprint van Mads Pedersen geniet dan weer mijn voorkeur op mannen als Lampaert, Benoot en Stuyven.”

Snelle Ballerini

En ook in de middenklasse van het team zit schoon volk verzameld. “Nils Politt en Silvan Dillier nemen het kopmanschap van respectievelijk Sagan en Van der Poel over als die er niet bij zijn. Ze hebben allebei al bewezen dat ze geknipt zijn om mooie resultaten te behalen in het Vlaamse voorjaar. Vooral bij Dillier moet het, na een jaar op de dool, er eens écht uit komen. Ook van Davide Ballerini verwacht ik dat hij een stapje vooruit zet dit jaar. Hij is snel en krachtig én een minder dure vogel bij Deceuninck-Quick-Step. In ‘kleinere’ koersen als Dwars door Vlaanderen en de Scheldeprijs sprokkelt Ballerini zeker belangrijke punten. En Casper Pedersen moet de goede lijn van vorig seizoen, waarin hij Parijs-Tours won, zien door te trekken naar de klassiekers.”

Volledig scherm Davide Ballerini is een van de 'dark horses' van Joeri De Knop. © Photo News

Waar Lies Vandenberghe gisteren vooral voor talent van eigen bodem koos, gaat Joeri De Knop de buitenlandse toer op. “De Grote Drie selecteren heeft zijn prijs (lacht). Belgen zijn zeker de specialisten van het voorjaar, maar dat blijkt ook uit de prijslijst. Al zit ook in het buitenland voldoende talent. Jake Stewart (21 jaar) is geen veelwinnaar, maar wel geknipt voor de Vlaamse koersen en hij reed zich recent in de kijker in de Ster van Bessèges. Samuele Batistella (22 jaar) is nog wereldkampioen bij de beloften geweest. Ik hoop dat hij nu een stap vooruit zet bij de profs. David Dekker (23 jaar), zoon van Erik, was begin deze week in de Emiraten tweede in de waaierrit na Van der Poel en maakte vorig jaar een goede beurt in Le Samyn. Hij is uit het goede hout gesneden.”

Toch is er, naast Wout van Aert, nog één Belg in het Gouden Klassiekers-team van Joeri De Knop te bespeuren: Arjen Livyns. “Een zeer onderschatte renner”, aldus De Knop. “Livyns is erg met zijn vak bezig. Op stage slaapt hij bijvoorbeeld in een hoogtetent. Livyns is eerder geschikt voor het zwaardere werk in de Waalse koersen, maar gaat ook het openingsweekend rijden. In oktober was hij in de Ronde van Vlaanderen ook al beresterk. Arjen Livyns is dus een pion die ik het hele voorjaar in mijn team laat staan.”

‘De Zeemtetten’, het team van Joeri De Knop:

Volledig scherm Het team van Joeri De Knop. © HLN

