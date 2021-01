Wielerbondscoach Vanthourenhout geeft eind januari al preselectie voor Tokio vrij: “Acht renners voor vijf plaatsen”

WielrennenOver een paar weken kennen Remco Evenepoel en Wout van Aert hun potentiële ploegmaats voor de olympische wegrit in Tokio. Bondscoach Sven Vanthourenhout is zo goed als klaar met zijn huiswerk en geeft eind januari al een preselectie vrij.

Pal op zijn veertigste verjaardag vloog Sven Vanthourenhout gisteren vanuit Spanje terug naar huis. De bondscoach heeft er een vierdaagse ‘verkenningsronde’ opzitten langs diverse stagehotels aan de Costa Blanca. “Op een paar thuisblijvers na, heb ik alle belangrijke renners gezien en gesproken”, zegt hij. De interesse en bereidwilligheid om op zaterdag 24 juli in Japan het vaderland te dienen waren groot, stelde Vanthourenhout vast. Alleen Philippe Gilbert en Tim Wellens haakten af. “Je kan dat raar noemen, in de veronderstelling dat elke atleet een olympische droom koestert. Ik vind het vooral knap dat ze rechtuit durven zeggen: ‘die lange vlucht, de jetlag, het klimaat… voor mij hoeft het allemaal niet’. Allebei hebben ze al olympische ervaring. Ze kunnen dus heel goed inschatten hoe zwaar de combinatie met de Tour is. Ik ben naar Spanje gegaan om eerlijke meningen te horen. Die heb ik van hen gekregen. Dat apprecieer en accepteer ik.”

Drie pure knechten?

Vanthourenhout zal 100% kunnen rekenen op zijn twee uitgesproken kopmannen, Evenepoel en Van Aert. “Remco’s situatie doet me niet twijfelen. Het tegendeel zou blijk geven van een gebrek aan vertrouwen. Hij wordt uitstekend opgevolgd door zijn team, dat me permanent op de hoogte houdt. Het is nog vroeg. Ik heb er alle vertrouwen in dat het goed komt.” Gilbert wierp op dat de twee medaillekandidaten misschien nog best kunnen worden omringd door drie pure knechten. “We kunnen inderdaad niet met vijf kopmannen naar Tokio”, vindt ook Vanthourenhout. “Maar Van Avermaet, bijvoorbeeld, duw je niet zomaar opzij. Greg is titelverdediger, heeft zijn staat van verdienste. Je kan hem niet het predikaat ‘knecht’ opkleven. Daar heb je andere jongens voor, die bereid zijn hun persoonlijke ambities opzij te schuiven en zich te schikken in die welbepaalde rol.”

Volledig scherm Greg Van Avermaet. © BELGA

Op Evenepoel na, zijn de meeste gegadigden van plan om de olympische wegrit te koppelen aan de Tour. “Moet kunnen. Aan ons om dat logistiek in goeie banen te leiden”, aldus Vanthourenhout, die nu eerst alle vergaarde informatie tegen eind deze maand wil mixen tot een gebalde preselectie. “Acht renners — vijf plus drie — voor vijf plaatsen”, preciseert hij. Naast de al drie genoemde namen, denken we daarbij spontaan aan de betere Belgische klimmers/werkpaarden als Benoot, De Plus, Teuns, Devenyns en Serry. “Dat geeft wat ‘speling’, want uiteraard kan er tot de bekendmaking van de definitieve selectie, eind juni, en de dag van de koers zelf nog veel gebeuren. Volledig vlekkeloos verloopt het nooit. Toch vind ik het belangrijk om snel duidelijkheid te scheppen. Puur praktisch moeten er onder meer kledij- en hittekamertests worden ingepland de komende maanden. En het stelt iedereen in staat om zich fysiek en mentaal zo goed mogelijk voor te bereiden en toe te werken naar dat grote doel.”

Volledig scherm Wout van Aert. © Photo News