Wie zijn de grootste kanshebbers in afwezigheid van Wout van Aert? Ontdek alles over het BK wielrennen in onze gids

Parcours

Biljartvlak rondtoeren in de Westhoek, dat is het BK-parcours in een notendop. Vanaf het Marktplein in Middelkerke gaat het zondag om 12u15 in eerste instantie zuidwaarts richting Diksmuide. Via Leffinge, Zevekote, Sint-Pieterskappelle, Leke, Keiem en Beerst komen we in de stad van de IJzertoren terecht. Daarna gaat het naar de Westhoek over Oostkerke en Oudekappelle. Na de passage door Alveringem trekt het pak in gestrekte draf naar De Moeren, naar Veurne en terug naar Alveringem. Het peloton moet zo twee keer doorheen het windgat dat in Gent-Wevelgem zo vaak voor averij zorgt. Voorlopig zou de wind pal op kop staan en bijgevolg ongunstig zijn voor de vorming van waaiers. Na de tweede passage door Veurne trekken we via Nieuwpoort weer naar Middelkerke. Eens de Polder is overgestoken volgen nog zes plaatselijke rondes van Middelkerke naar deelgemeente Lombardsijde en terug. Na 208,7 kilometer volgt dan de ontknoping en kennen we de nieuwe Belgische kampioen wielrennen.