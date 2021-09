Wie Wout van Aert klopt, wordt wereldkampioen: “Dit was dé grote test”

Wielrennen KOERS KORT. Van Aert is leiders­trui kwijt in Groot-Brittannië - Van der Breggen niet naar EK

6 september Wout van Aert (26) is z'n leiderstrui kwijt in de Ronde van Groot-Brittannië. Onze landgenoot moest in het peloton toezien hoe vroege vluchter Robin Carpenter net voorop bleef. De 29-jarige Amerikaan van Rally Cycling is ook de nieuwe leider.