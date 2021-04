Wie van de Belgen heeft er nog zin in en kan straks schitteren in Luik-Bastenaken-Luik?

WielrennenSinds 2011, het jaar waarin Philippe Gilbert won, speelden de Belgen amper mee in Luik-Bastenaken-Luik. Het gebeurde even vaak niet dan wel dat een landgenoot de top tien haalde. Van wie mogen we deze editie iets verwachten? Een oplijsting.

1. MAURI VANSEVENANT 21, DECEUNINCK-QUICK.STEP

Mee in steun van Alaphilippe

Hij stond oorspronkelijk niet op de lijst voor Luik-Bastenaken-Luik omdat hij dinsdag al aan de start verwacht wordt in de Ronde van Romandië (27/4-2/5), maar in extremis werd Mauri Vansevenant aan de selectie toegevoegd. Na zijn goeie prestaties in de Amstel en de Waalse Pijl kon Deceuninck-Quick.Step nog moeilijk om hem heen, maar de rolverdeling blijft duidelijk: Julian Alaphilippe is de grote kopman. “We hebben een sterke ploeg met zowel jonge als ervaren renners om hem te steunen”, zegt ploegleider Klaas Lodewyck.

Volledig scherm Mauri Vansevenant © BELGA

Ben jij de grootste wielerkenner? Bewijs jouw kennis in de Gouden Klassiekers.

2) DYLAN TEUNS 29, BAHRAIN-VICTORIOUS

“Zeer ontgoocheld na de Waalse Pijl”

Dylan Teuns hield een slecht gevoel over aan de Waalse Pijl. Het parcours ligt hem - in 2017 werd hij nog derde op de Muur van Hoei - maar woensdag kwam hij tekort: 32ste. Na de finish reed hij zonder een woord commentaar door. “Ik was te ontgoocheld”, zegt Teuns. Ondertussen heeft hij de knop omgedraaid en is hij voorzichtig positief. “Ik ben goed hersteld en zondag is een nieuwe koers: ik ben gemotiveerd en hoop dat ik mee kan doen in de finale.”

Volledig scherm Dylan Teuns © Photo News

3) TIM WELLENS 29, LOTTO-SOUDAL

“Offensief koersen”

Het blijft de blinde vlek op het palmares van Tim Wellens: een topresultaat in een grote voorjaarsklassieker. Het is een droom die hij al jaren najaagt, maar niet dichterbij komt. Wellens moet hopen op een topdag én zal het ook slim moeten aanpakken, want in een rechtstreeks duel met de toppers komt hij tekort. Anticiperen is zijn enige kans. Vandaar zijn plan: “Offensief koersen en zorgen dat ik weg ben vooraleer de topfavorieten zoals Roglic eraan beginnen.”

Volledig scherm Tim Wellens © BELGA

4) TIESJ BENOOT 27, TEAM DSM

“Ploeg om Tiesj te steunen”

15de in de E3, 12de in de Ronde, 15de in de Amstel: je kan niet zeggen dat Tiesj Benoot nergens is, maar een topresultaat zat er dit jaar ook nog niet in. Misschien in Luik? Hij heeft in ieder geval opnieuw de Waalse Pijl geskipt - de explosieve aankomst is zijn ding niet - om zondag fris aan de start te staan. Team DSM gelooft duidelijk in zijn kansen. “Wij proberen met zo veel mogelijk jongens diep in de finale te geraken om Tiesj te ondersteunen op zoek naar een goed resultaat”, zegt ploegleider Michiel Elijzen.

Volledig scherm Tiesj Benoot © Photo News

5) QUINTEN HERMANS 25, INTERMARCHÉ-WANTY-GOBERT

“Weet niet wat ik mag verwachten”

14de en beste Belg in Hoei. Quinten Hermans is een kleine ontdekking dit voorjaar. Ook in de Ronde van het Baskenland kwam hij aardig voor de dag. Hij begint met open geest aan Luik-Bastenaken-Luik. “Ik weet niet wat ik mag verwachten. Donderdag had ik nog zere benen, maar vrijdag voelde ik me al redelijk goed tijdens de verkenning. Ik ben voor het Baskenland op hoogtestage geweest naar de Teide en normaal zou ik daar nu het meeste effect van moeten voelen. Ik denk dat ik na de Waalse Pijl nog een stukje beter ben geworden. Hopelijk kan ik dat ook omzetten in een mooi resultaat.”

Volledig scherm Quinten Hermans © Photo News

6) GREG VAN AVERMAET 35, AG2R-CITROËN

“Heb er nog zin in”

Greg Van Avermaet is geen vaste klant in Luik, maar sinds de finale vernieuwd is, is hij er opnieuw bij. Wat is zijn ambitie voor zondag? “Ik start niet met het idee dat ik de koers ga winnen, maar ik wil er wel een goeie wedstrijd van maken. Dan zie ik wel waar ik uitkom.” In de Brabantse Pijl (12de) en de Amstel (26ste) moest de Oost-Vlaming zich beperken tot een bijrol. “Ik was in de Amstel beter dan in de Brabantse Pijl, maar ook nog niet top. Ik heb nog wat energie na de Vlaamse klassiekers en heb zin om Luik te rijden. Ik ken de regio goed (hij heeft er een huis, red.).”

Volledig scherm Greg Van Avermaet © Photo News

7) PHILIPPE GILBERT 38, LOTTO-SOUDAL

Renner op de dool

Ooit de grote man van de klimklassiekers, vandaag slechts een schim van de coureur die hij was. Na een fysieke en mentale dip, en dik drie weken rust, hervatte hij woensdag de competitie in de Waalse Pijl. Dat dat niet tot een topresultaat leidde (70ste), was te verwachten. Of we zondag al iets kunnen verwachten, valt te betwijfelen. Gilbert is op de dool.

Volledig scherm Philippe Gilbert © Photo News

Zelf je ploeg samenstellen? Surf naar www.goudenklassiekers.be en maak kans op talloze speeldagprijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

7) Harm Vanhoucke (23, Lotto Soudal, 6 miljoen)

De 23-jarige Kortrijkzaan is aan een uitstekend seizoen bezig. De klimgeit klautert dit seizoen met de beste klimmers mee naar boven en laat zich meer en meer gelden. Vorig seizoen werd hij in de Giro nog derde op de Etna en dit jaar reed hij naar een mooie elfde plaats in de eindstand van Parijs-Nice.

Net als Hermans wordt deze editie van Luik-Bastenaken-Luik het eerste monument in zijn carrière. Dat hij bergop kan rijden, liet Vanhoucke al zien bij de jeugd door de beloftenversie van de Ronde van Lombardije te winnen voor Vendrame en de betreurde Bjorg Lambrecht. Laat Vanhoucke zijn talent zondag nog eens zien? Met 6 miljoen is de jonge Belg een meer dan geschikt ‘dark horse’.

Volledig scherm © Photo News