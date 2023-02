Wie rijdt waar? Wie worden de smaakmakers? En wat met Kopecky? Alles wat u moet weten over het vrouwenpeloton: “Lotte kan aanvallender koersen”

WIELRENNENTussen al het mannelijk geweld bereiden ook de vrouwen zich voor op hun voorjaar. 2022 was voor het vrouwenwielrennen een stap in de goede richting, met onder andere de Tour de France Femmes en enkele Belgische zeges. Hoe ziet 2023 eruit? Welke renster rijdt voor welke ploeg en wie springt er in het oog? Een overzicht, met de mening van Ine Beyen: “Zij is nu al de revelatie van het seizoen.”

SD Worx: “Wiebes is zowel voor de ploeg als voor Kopecky een aanwinst”

SD Worx staat met stip op één in het vrouwenwielrennen. Het team had al enkele kleppers onder hun hoede, zoals Lotte Kopecky en Demi Vollering. De Nederlandse werd afgelopen seizoen tweede in de Tour de France Femmes en won in 2021 Luik-Bastenaken-Luik.

Deze winter versterkte SD Worx zich met Lorena Wiebes. De Europees kampioene is een garantie op winst, in het bijzonder in de sprint. Vorig jaar snelde Wiebes liefst 23 keer naar de overwinning.

Daardoor heeft SD Worx nu op elk vlak een ijzersterke pion: Vollering voor het rondewerk en de Waalse klassiekers, Kopecky voor het voorjaar en Wiebes in de sprint. Daarnaast maken tijdrijdster Marlen Reusser en ex-wereldkampioene Chantal van den Broek-Blaak onderdeel uit van de Nederlandse topformatie.

Oordeel van Ine Beyen: “SD Worx heeft op elk moment van het seizoen toppers klaarstaan. Kopecky heeft zich op de piste al sterk getoond. Ze is gewicht verloren, maar presteert nog steeds heel goed. Ik kijk ook enorm uit naar Demi Vollering. Zij zou zich veel sterker voelen dan vorig jaar. SD Worx heeft met Lorena Wiebes ook een nieuwe aanwinst in de rangen. Dankzij Wiebes kan Lotte tijdens de wedstrijd veel aanvallender koersen, omdat ze minder druk op haar schouders voelt om zich te sparen voor de sprint. Zowel voor Kopecky, als Wiebes is dat positief. SD Worx heeft zoveel talent in de ploeg. Het feit dat ze al jaren op één staan, bewijst dat zij de sterkste ploeg zijn.”

Belangrijkste rensters • Lotte Kopecky

• Demi Vollering

• Lorena Wiebes

• Marlen Reusser

• Chantal van den Broek-Blaak Belangrijkste overwinningen 2022 • Brabantse Pijl (Demi Vollering)

• Strade Bianche (Lotte Kopecky)

• Ronde van Vlaanderen (Lotte Kopecky)

Volledig scherm SD Worx op trainingskamp. © GettySport

Trek-Segafredo: “Gaia Realini is nu al de revelatie van het seizoen”

De vrouwelijke evenknie van Trek-Segafredo is het tweede blok om rekening mee te houden tijdens het voorjaar. Trek steekt al sinds het begin hun nek uit voor het vrouwenwielrennen en was een van de eerste teams die het minimumloon van de vrouwen gelijkstelde aan dat van de mannen.

De ploeg zelf staat als een huis, met ex-wereldkampioene Elisa Balsamo, winnares van Parijs-Roubaix Elisa Longo Borghini en werelduurrecordhoudster Ellen Van Dijk. De transferperiode bracht daardoor weinig verandering in de ploeg.

Een opvallende naam in de selectie is Shirin Van Anrooij. Zij leidde het jongerenklassement in de Tour de France Femmes en is na een succesvol veldritseizoen klaar om weer volledig mee te draaien met de ploeg. Gaia Realini toonde zich op haar beurt sterk in de voorbereidingskoersen. Trek-Segafredo wil dit jaar opnieuw meedoen voor winst in de klassiekers en ritoverwinningen in grote rondes.

Oordeel van Ine Beyen: “Trek-Segafredo presteert al jaren standvastig. Op rensters als Balsamo en Longo Borghini kan je altijd rekenen. Daarnaast zijn er ook wel wat ontdekkingen in de ploeg: Gaia Realini zou ik nu al de revelatie van het seizoen noemen. Zij werd tweede in de UAE Tour achter haar ploeggenote Longo Borghini. Samen met Longo Borghini zal zij een heel sterk duo vormen voor de grote rondes. Daarnaast is er ook Shirin Van Anrooij. Zij heeft al vaker op de weg gereden en voelt zich ook thuis in de ploeg. Zij leest de koers goed en zal een enorme meerwaarde zijn.”

Belangrijkste rensters • Elisa Longo Borghini

• Elisa Balsamo

• Ellen Van Dijk

• Shirin Van Anrooij

• Gaia Realini Belangrijkste overwinningen 2022 • Gent-Wevelgem (Elisa Balsamo)

• Exterioo Classic Brugge-De Panne (Elisa Balsamo)

• Parijs-Roubaix (Elisa Longo Borghini)

Volledig scherm Elisa Longo Borghini won vorig jaar de tweede editie van Parijs-Roubaix Femmes. © BELGA

FDJ-Suez: “Intrinsiek niet de sterkste rensters, maar moeilijk te kloppen”

Met de Amstel Gold Race, de Waalse Pijl en twee etappes in de grote rondes op zak, zette FDJ-Suez vorig jaar een grote stap vooruit. Marta Cavalli ontpopte zich tot een ware revelatie door twee belangrijke klassiekers te winnen. Ook Cecilie Uttrup Ludwig rijdt voor het Franse team. De Deense is veruit de meest enthousiaste van het peloton, maar zorgt ook voor resultaten. Afgelopen seizoen pikte zij een etappe in de Tour de France Femmes mee.

KIJK. Ludwig weet met de emoties geen blijf na haar ritzege in de Tour

In 2023 mikt het Franse team vooral op zeges in klassiekers en ritten in grote rondes. Daarnaast willen de dames Annemiek van Vleuten het vuur aan de schenen leggen. “Ons doel is de strijd aangaan met Van Vleuten en haar verslaan voor ze stopt met wielrennen”, aldus de team manager Stephen Delcourt.

Oordeel van Ine Beyen: “FDJ-Suez zou ik eigenlijk bijna naast SD Worx en Trek-Segafredo durven zetten. Het is een team vol aanvallers. Zij houden van koersen en rijden erg beredeneerd rond. Intrinsiek hebben zij misschien niet de sterkste rensters, maar Grace Brown, Cecilie Utrup Ludwig en Marta Cavalli zijn moeilijk te kloppen. Cavalli heeft tijdens afgelopen Tour een enorme smak gemaakt en is daar eigenlijk nog steeds van aan het herstellen. Zij heeft schrik gekregen om in het peloton te rijden. Dat is natuurlijk iets wat je beter niet hebt. Hopelijk is er snel beterschap, want de aanvallende manier waarop FDJ-Suez koerst, is hun grootste troef, samen met rensters die het kunnen afmaken natuurlijk.”

Belangrijkste rensters • Cecilie Uttrup Ludwig

• Marta Cavalli

• Grace Brown

• Loes Adegeest Belangrijkste overwinningen 2022 • Amstel Gold Race (Marta Cavalli)

• Waalse Pijl (Marta Cavalli)

• 1 etappe Tour de France Femmes (Cecilie Uttrup Ludwig)

• 1 etappe La Vuelta (Grace Brown)

Volledig scherm Marta Cavalli won vorig jaar zowel de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. © Photo News

Jumbo-Visma: “De ploeg mist kwaliteit in de breedte”

In het mannenpeloton is Jumbo-Visma de maatstaf geworden. In het vrouwenpeloton doet Jumbo-Visma al enkele jaren zijn best om de ploeg in de breedte zo sterk mogelijk te maken. Vorige jaren was het vooral rekenen op Marianne Vos, maar dit jaar heeft de ploeg een nieuwe aanwinst: Fem van Empel. Zij zette samen met Pieterse en Van Anrooij de veldritwereld op zijn kop, maar komt pas later, tijdens het Waalse luik, opdraven.

Momenteel hangt er een groot vraagteken boven de ploeg. Vos herstelt van een operatie aan de bekkenslagader en moet de fiets tien dagen aan de kant laten staan. Zij zal het openingsweekend missen en zal haar wegseizoen pas later aanvatten. Wie de plaats van Vos eventueel zal innemen, is nog maar de vraag.

Oordeel van Ine Beyen: “Alles staat of valt bij Jumbo met Marianne Vos. Zij ligt nu in de lappenmand, dus het is afwachten hoe de ploeg dat gaat oplossen. Jumbo-Visma mist nog kwaliteit in de breedte, maar heeft ook niet het grootste budget ter beschikking. Vos wordt ook een jaartje ouder, dus kiest ze haar wedstrijden er steeds zorgvuldiger uit. Fem van Empel komt ook pas in het Waalse luik aan bod en focust zich ook op het mountainbiken. De vraag bij de Nederlandse ploeg is wie er het gemis van Vos zal opvullen.”

Belangrijkste rensters • Marianne Vos

• Fem van Empel

• Riejanne Markus Belangrijkste overwinningen 2022 • 2 etappes Giro Donne (Marianne Vos)

• 2 etappes Tour de France Femmes (Marianne Vos)

• Nederlands kampioenschap op de weg (Riejanne Markus)

Volledig scherm Marianne Vos schreef wielergeschiedenis: zij was de eerste vrouw die in de gele trui een etappe wist te winnen in de Tour de France Femmes. © Photo News

Movistar: “Mogen Van Vleuten niet beschouwen als de maatstaf”

Het vrouwenwielrennen kan niet besproken worden zonder Annemiek van Vleuten te benoemen. De Nederlandse die voor Movistar rijdt, is bezig aan haar laatste seizoen. Zij behaalt in haar eentje het aantal overwinningen waarvoor ploegen een heel jaar moeten werken. Van Vleuten steekt er al jaren met kop en schouders bovenuit en mag ook bij Movistar volledig haar gang gaan.

KIJK. “Ze komen, ze komen”: Annemiek van Vleuten herbekijkt haar WK-triomf

De Nederlandse werd vorig jaar in Wollongong voor de tweede keer in haar carrière wereldkampioen, mét een gebroken elleboog. Daarnaast won ze ook de drie grote rondes met sprekend gemak. Tussendoor pikte ze nog Luik-Bastenaken-Luik en de Omloop mee. Haar doelen voor 2023: datzelfde kunstje nog eens overdoen, maar ook het gat in haar palmares opvullen: de Amstel Gold Race.

Buiten Van Vleuten behalen ook Emma Norsgaard en Arlenis Sierra af en toe een overwinning . Dankzij Floortje Mackaij, die vanaf dit seizoen voor Movistar rijdt, wist de ploeg in de voorbereidingskoersen al een zege op haar naam te schrijven.

Oordeel van Ine Beyen: “Annemiek van Vleuten steekt er met kop en schouders bovenuit, maar we mogen haar niet beschouwen als de maatstaf. De maatstaf moet iets haalbaar zijn en ik zou niet weten voor wie het niveau van Van Vleuten haalbaar is. Dat wil niet zeggen dat ze niet te kloppen is. Haar explosiviteit is haar ‘zwakte’. Zij weet dat Vollering of Lippert explosiever zijn. Dat is net de reden waarom ze de koers zo hard mogelijk wil maken. Ook in haar laatste jaar wil ze nog verbeteren. De Amstel Gold Race ontbreekt nog op haar palmares. Om op haar explosiviteit te trainen, is ze met de trainer van marathonloper Kipchoge beginnen samenwerken. Dat is zo mooi aan Van Vleuten: ze neemt nooit voldoening en wil haar kleine minpunten toch verbeteren. Movistar is in de breedte ook versterkt, dankzij Liane Lippert en Floortje Mackaij. Dat zijn twee outsiders om rekening mee te houden. Ook Emma Norsgaard en Arlenis Sierra kunnen het afmaken. Door de ploeg nu al in de breedte te versterken, zijn ze al aan het anticiperen op een ploeg zonder Van Vleuten.”

Belangrijkste rensters • Annemiek van Vleuten

• Emma Norsgaard

• Arlenis Sierra

• Floortje Mackaij

• Liane Lippert Belangrijkste overwinningen 2022 • Omloop (Annemiek van Vleuten)

• Luik-Bastenaken-Luik (Annemiek van Vleuten)

• Giro Donne (Annemiek van Vleuten)

• La Vuelta (Annemiek van Vleuten)

• Tour de France Femmes (Annemiek van Vleuten)

• Wereldkampioen op de weg (Annemiek van Vleuten)

Volledig scherm Annemiek van Vleuten in haar regenboogtrui. © Getty Images

Fenix-Deceuninck: “Julie De Wilde is een boegbeeld voor het Belgische vrouwenwielrennen”

Fenix-Deceuninck, tot vorig jaar Plantur-Pura, is het enige Belgische team in de World Tour Women. Sinds dit jaar verzekerden ze zich van een plekje in de hoogste competitie. Het team van de broers Roodhooft bestaat vooral uit veldrijdsters en Belgische rensters.

Volledig scherm Julie De Wilde. © Photo News

Julie De Wilde maakte vorig jaar furore in de Tour de France Femmes en behaalde ook haar eerste profoverwinning. Na een moeilijke winter met covid- en griepperikelen wil ze er dit jaar opnieuw staan. Ook Sanne Cant en Belgisch kampioene Kim De Baat maken onderdeel uit van het team. Fenix-Deceuninck wil in 2023 de aansluiting zoeken en maken met de wereldtop.

Oordeel van Ine Beyen: “Met Julie De Wilde heeft Fenix-Deceuninck een ongelofelijk talent in de ploeg. Zij is een mooi boegbeeld voor het Belgische vrouwenwielrennen. Door de witte trui een aantal dagen te dragen in de Tour de France Femmes heeft zij enorm veel media-aandacht gekregen. Zij is daar zo goed mee omgegaan en gaat zo à l’aise om met de pers, dat ik er veel potentieel in zie. Ook Sanne Cant reed vorig jaar een goede wegcampagne. Zij heeft haar pijlen op Parijs-Roubaix gericht. Ik ben daar heel benieuwd naar. Als Cant zegt dat ze haar zinnen op iets heeft gezet, zal ze er staan. Vorig jaar deed ze het uitstekend en ze voelt zich goed in de ploeg. Ik kijk er met veel plezier naar uit.”

Belangrijkste rensters • Julie De Wilde

• Sanne Cant

• Kim De Baat

• Ceylin del Carmen Alvarado Belangrijkste overwinningen 2022 • GP de Wallonie (Julie De Wilde)

• Belgisch kampioenschap op de weg (Kim De Baat)

Volledig scherm Julie De Wilde droeg vorig jaar enkele dagen de witte trui in de Tour de France Femmes. © Photo News

AG Insurance-Soudal Quick.Step: “Een ploeg met grootse ambities”

De ploeg met Jolien D’hoore als ploegleidster is relatief nieuw in het profpeloton. Sinds een aantal jaar zet Patrick Lefevere zijn schouders mee onder het project. In de selectie van het continentale team zitten er vooral jongere Nederlandse en Belgische vrouwen, die hun eerste stappen zetten in het profpeloton.

De winter legde alvast geen windeieren voor AG Insurance-Soudal Quick.Step. De 37-jarige Ashleigh Moolman-Pasio maakte de overstap van SD Worx naar het Belgische team om voor wat extra ervaring in de ploeg te zorgen. Zij greep onlangs net naast de eindwinst in de Ronde van Valencia. Die ging verrassend naar haar ploeggenote Justine Ghekiere. De 26-jarige West-Vlaamse is na haar eerste profzege helemaal klaar om te schitteren in de Waalse klassiekers.

Oordeel van Ine Beyen: “Team-manager Natascha den Ouden heeft de ploeg heel gestaag laten groeien. Eerst een U19-ploeg, nadien een U23-team en nu voor het eerst een eliteploeg met Ashleigh Moolman-Pasio, Justine Ghekiere en Lotta Hentalla als speerpunten. Dat zijn drie rensters die ook al gescoord hebben dit seizoen. Het team hangt enorm aan elkaar en iedereen is enthousiast om voor Moolman te rijden. Zij brengt zoveel ervaring met zich mee. AG Insurance-Soudal Quick.Step is een ploeg met grootse ambities. Ze hopen opnieuw deel te nemen aan de Tour en daar gaan ze resoluut voor het geel met Moolman.”

Belangrijkste rensters • Ashleigh Moolman-Pasio

• Justine Ghekiere

• Lotta Henttala Belangrijkste overwinningen • Ronde van Valencia (Justine Ghekiere)

Volledig scherm Justine Ghekiere won voor haar ploeggenote Ashleigh Moolman-Pasio de Ronde van Valencia. © Getty Images

Lotto Dstny Ladies: “Ze mogen mij altijd verbazen dit jaar”

Net als AG-Insurance-Soudal Quick.Step focust Lotto Dstny Ladies zich op het begeleiden van jonge, voornamelijk Belgische, rensters. In de eerste plaats willen ze jonge talenten helpen in hun ontwikkeling en daarnaast ook de overstap van de junioren naar de profcategorie makkelijker maken.

Voor het continentale team is het nog wachten op hun eerste overwinning, maar Mieke Docx en Katrijn De Clerq reden vorig seizoen al enkele ereplaatsen bij elkaar.

Oordeel van Ine Beyen: “Ik vind het altijd moeilijk om iets over Lotto Dstny Ladies te zeggen. Ik bejubel het feit dat ze inzetten op jong talent, maar je ziet ze in tegenstelling tot AG Insurance Soudal-Quick.Step weinig vooraan in het peloton rijden. Dat is een klik die ze nog moeten maken. Het hoeft ook maar een keer goed te gaan en ze kunnen vertrokken zijn. Ze mogen mij altijd verbazen dit jaar.”

Belangrijkste rensters • Mieke Docx

• Katrijn De Clerq

Volledig scherm Mieke Docx. © Photo News