Wie rijdt waar? De protagonisten in Parijs-Nice en Tirreno–Adriatico uitgelicht

WielrennenZondag gaat Parijs-Nice van start. Eén week lang strijdt het peloton om de felbegeerde gele trui in de Koers naar de Zon. Ook in Italië staat vanaf woensdag een rondje van een week op het menu met Tirreno-Adriatico. Welke renners maken van de gelegenheid gebruik om top te zijn in de Vlaamse voorjaarsklassiekers en welke coureurs zorgen in de Gouden Klassiekers voor punten door het eindklassement naar zich toe trekken?

Klassieke eendagscoureurs in Parijs-Nice: blok Trek-Segafredo versus blok Deceuninck-Quick.Step

Aan klassieke renners geen gebrek in de Koers naar de Zon. Trek-Segafredo, Lotto-Soudal en Deceuninck-Quick.Step trekken met hun betere eendagskernen van Parijs naar Nice. Bij Trek-Segafredo is de ploeg bijvoorbeeld gestoffeerd met Stuyven, Theuns en Pedersen. Die laatste mogen we gezien zijn sprintcapaciteiten ook voor de prijzen verwachten.

Ook Lotto-Soudal trekt met de klassieke kopmannen naar Parijs-Nice. Gilbert die vijfde werd in de Omloop en Degenkolb die indruk maakte onderweg in Kuurne-Brussel-Kuurne zijn de speerpunten van dienst. Vanmarcke die helemaal terug lijkt te zijn, verschijnt eveneens aan de start. Bij AG2R-Citroën wordt de kern in tweeën verdeeld: Van Avermaet trekt naar Italië, Naesen en Dewulf rijden Parijs-Nice. Bij Deceuninck-Quick.Step verschijnen Lampaert en Sénéchal aan de start. Verder springen ook Trentin, Kragh Andersen, Kristoff, Van Baarle en Turgis in het oog.

Starten in Parijs Nice: Stuyven (Trek-Segafredo), Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Gilbert (Lotto Soudal), Degenkolb (Lotto Soudal), Sep Vanmarcke (Israel Start-up Nation), Oliver Naesen (AG2R Citroën Team), Stan Dewulf (AG2R Citroën Team), Matteo Trentin (UAE-Team Emirates), Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates), Dylan van Baarle (Ineos-Grenadiers), Nils Politt ( BORA - hansgrohe), Yves Lampaert (Deceuninck-Quick.Step), Florian Sénechal (Deceuninck-Quick.Step), Arnaud Démare (Groupama - FDJ), Søren Kragh Andersen (Team DSM)

Volledig scherm Mads Pedersen. © Photo News

Klassieke renners in Tirreno-Adriatico: Grote Drie + Van Avermaet en Sagan

Ook in Tirreno-Adriatico willen er een pak klassieke renners hun vorm opkrikken en meer wedstrijdkilometers in de benen krijgen. Met Van der Poel, Alaphilippe en Van Aert staan de Grote Drie zelfs samen aan de start. Van Aert wil - als het kan - zelfs meer dan alleen maar wedstrijdkilometers opdoen. Onze landgenoot krijgt een vrije rol, al valt het af te wachten hoe hij zich bergop verhoudt tegen de grote kanonnen. Met een flink wat geaccidenteerde ritten in elk geval kansen genoeg voor de Grote Drie om zich uit te leven.

Verder is het uitkijken naar Peter Sagan. Voor de drievoudige wereldkampioen wordt het de eerste koers van het seizoen. Hij gaf forfait voor het Belgische openingsweekend en ook Strade Bianche schrapte hij door een coronabesmetting. Ook olympisch kampioen Greg Van Avermaet start in Italië. Hij hoopt zijn vorm nog wat op te krikken en zo mee te doen voor de prijzen in de klassiekers. Verder is het uitkijken naar Ballerini, Merlier, Küng

Starten in Tirreno-Adriatico: Wout van Aert (Jumbo-Visma), Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step), Davide Ballerini (Deceuninck-Quick.Step), Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick.Step), Peter Sagan (BORA - hansgrohe), Tim Merlier (Alpecin-Fenix) Greg Van Avermaet (AG2R Citroën Team), Stefan Küng (Groupama - FDJ)

Volledig scherm Wout van Aert. © instagram

Heuvelspecialisten in Parijs-Nice: all eyes on Schachmann?

Niet alleen de kasseistampers, maar ook de heuvelspecialisten maken van de Koers naar de Zon gebruik om hun vorm aan te scherpen. Sommigen mikken er zelfs op de eindzege. Landgenoot Dylan Teuns reed zich in de kijker tijdens Kuurne-Brussel-Kuurne en was er in het verleden al eens dichtbij. Bij Bora-hansgrohe hebben ze twee ijzers in het vuur met Oostenrijker Felix Großschartner en de eindwinnaar van vorig jaar Maximilian Schachmann.

Ook thuisrijder Guillaume Martin rijdt mee. De Fransman groeit ieder jaar en lijkt klaar voor het jaar van de volledige doorbraak. Kan Michael Matthews zich zoals gewoonijk laten opmerken? De Australiër veranderde van team, maar reed nog geen koers dit jaar. Verder starten ook mannen als Jungels, Lutsenko en de jonge Paret-Peintre.

Starten in Parijs Nice: Dylan Teuns (Bahrain - Victorious), Felix Großschartner (Bora-hansgrohe), Maximilian Schachmann (Bora-hansgrohe), Michael Matthews (Team BikeExchange), Bob Jungels (AG2R Citroën Team), Alexey Lutsenko (Astana), Guillaume Martin (Cofidis), Aurélien Paret-Peintre (AG2R-Citroën)

Volledig scherm Maximilian Schachmann . © Photo News

Heuvelspecialisten in Tirreno-Adriatico: Alaphilippe versus Fuglsang en Woods

Aan Ardennencoureurs ook geen gebrek in Tirreno-Adriatico. Julian Alaphilippe lieten we al vallen, maar met ook Fuglsang en Woods staan twee grote kleppers aan de start. De Deen van Astana won vorig seizoen zijn eerste moment met de Ronde van Lombardije. Woods won dit jaar al een etappe in de Ronde van de Alpes-Maritimes en de Var. Ook Ciccone komt aan de start. De Italiaan van Trek-Segafredo zet stappen en wil ook een klassement nastreven. Verder is er uiteraard ook nog onze landgenoot Tim Wellens en springen ook namen als Madouas en Formolo in het oog.

Starten in Tirreno-Adriatico: Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick.Step), Jakob Fuglsang (Astana), Michael Woods (Israel Start-Up Nation), Giulio Ciccone (Trek-Segafredo), Tim Wellens (Lotto-Soudal), Davide Formolo (UAE-Team Emirates), Valentin Madouas (Groupama-FDJ)

Volledig scherm Julian Alaphilippe. © Photo News

Klassmentsmannen in Parijs-Nice: Jumbo-Visma tegen Ineos-Grenadiers?

Wie kan deze Parijs-Nice winnen? Primož Roglič, de runner up van de voorbije Tour de France en de winnaar van de Vuelta vorig seizoen, begint zijn seizoen in de Koers naar de Zon en is de uitgesproken topfavoriet. Er zijn wel kapers op de kust. Misschien zelfs in eigen ploeg met Steven Kruiswijk of George Bennett. En kan Tao Geoghegan Hart bevestigen na zijn Giro-zege? Samen met Richie Porte is hij de vooruitgeschoven man bij Ineos Grenadiers.

De jonge Rus Alexander Vlasov is op dreef en kan verrassen. Ook David Gaudu blaakt van vorm en zelfvertrouwen. En wat met Tiesj Benoot? Onze landgenoot einde vorig jaar tweede en wil zich in de toekomst meer en meer gaan toeleggen op kortere rittenkoersen.

Starten in Parijs Nice: Primož Roglič (Jumbo-Visma), Steven Kruiswijk (Jumbo-Visma), Tao Geoghegan Hart (Ineos Grenadiers), Ritchie Porte (Ineos-Grenadiers), Alexander Vlasov (Astana), Tiesj Benoot (Team DSM), Jai Hindley (Team DSM), Jack Haig (Bahrain - Victorious), David Gaudu (Groupama - FDJ)

Volledig scherm Primož Roglič. © AFP

Klassementsmannen Tirreno-Adriatico: Pogacar topfavoriet, Bernal en Yates uitdagers

Weelde, weelde en nog eens weelde in Tirreno-Adriatico. Zowel Tadej Pogačar, Egan Bernal als Simon Yates komen aan de start. Alle drie wisten ze al een grote ronde op hun naam te schrijven. Pogačar won vorig jaar de Ronde van Frankrijk en dit seizoen was hij ook al de beste in UAE Tour. Bernal krijgt Sivakov, Thomas en Ganna in steun. Een sterrenensemble bij Ineos zonder meer.

Ook andere klimgeiten als Landa en Quintana komen aan de start. En dan vergeten we bijna nog Almeida, Nibali, Buchmann en Higuita.

Starten in Tirreno-Adriatico: Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates), Egan Bernal (Ineos Grenadiers), Pavel Sivakov (Ineos Grenadiers), Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), Simon Yates (Team BikeExchange), Sergio Higuita (EF Education - Nippo), Mikel Landa (Bahrain - Victorious), Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), João Almeida (Deceuninck-Quick.Step), Vincenzo Nibali (Trek-Segfredo), Buchmann (BORA-hansgrohe), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe).

Volledig scherm Tadej Pogačar. © AP

