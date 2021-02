Wie kleurt het openingsweekend? Dit zijn de favorieten voor de Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne

WielrennenDe Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne staan voor de deur. Met Wout van Aert start de nummer twee van de voorbije Ronde van Vlaanderen niet. De winnaar, Mathieu van der Poel komt enkel zondag in Kuurne aan de start. Wie mogen we vooraan in de koers verwachten en waar reden ze al dit seizoen? En vooral: wie is dit weekend al een troef in jouw Gouden Klassiekers-ploeg?

Julian Alaphilippe (28, Deceuninck-Quick.Step, 37 miljoen)

De wereldkampioen is bij afwezigheid van de andere twee grote kleppers misschien wel de grote favoriet om de Omloop te winnen. Alaphilippe verbaasde vorig seizoen vriend en vijand door in de Ronde van Vlaanderen samen met Wout van Aert en Mathieu van der Poel de koers te kleuren. Helaas was er de val na een aanrijding met een motard, maar Alaphlippe bewees in elk geval wel dat hij een Vlaamse klassieker kan winnen. Schrijf ‘m dus gerust op voor zaterdag, zondag in Kuurne komt hij niet aan de start.

De 28-jarige Fransman liet zijn goede vorm al opmerken in de Tour de la Provence. Hij werd er tweede in het eindklassement na de Colombiaan Sosa. Vooral zijn prestatie in de rit met aankomst op de Mont Ventoux/Chalet Reynard mocht er zijn. Hij moest enkel de Colombianen Sosa en Bernal van Ineos Grenadiers voorlaten. Het enige dat in het nadeel van Alaphilippe spreekt: zijn stevige prijskaartje van 37 miljoen.

Volledig scherm © Photo News

Mathieu van der Poel (26, Alpecin-Fenix, 38 miljoen)

De wereldkampioen veldrijden en de winnaar van de Ronde van Vlaanderen staat zondag aan de start van Kuurne-Brussel-Kuurne. In de Omloop zal hij er niet bij zijn. Van der Poel verliet maandagavond de UAE Tour nadat een staflid binnen het team Alpecin-Fenix positief testte op corona. De Nederlander begon zijn wegseizoen zoals hij zijn veldritseizoen beëindigde: met winst. Helaas volgden er na de overwinning geen wedstrijden meer.

Met deelname aan Kuurne-Brussel-Kuurne wil hij zijn aantal wedstrijdkilometers verder opbouwen, in aanloop naar het Italiaans programma met onder andere de Strade Bianche (6 maart), Tirreno-Adriatico (10-16 maart) en Milaan-Sanremo (20 maart). Maar waar Van der Poel ook start, is er een grote kans dat hij wint. Al is ook de Nederlander een dure vogel. Voor Van der Poel tel je liefst 38 miljoen neer.

Volledig scherm © Photo News

Jasper Stuyven (28, Trek Segafredo, 28 miljoen)

De winnaar van de Omloop vorig jaar wil in 2021 weer een klassieker winnen. De koersen in het openingsweekend worden meteen de eerste wedstrijden van het seizoen voor Stuyven. De Leuvenaar bereidde zich voor via trainingsstages in Spanje. Door het gebrek aan wedstrijden is het afwachten met welke vorm Stuyven aan de start zal komen. Met de vorm van vorig jaar zal hij er ook nu dicht bij zijn.

Ook Kuurne-Brussel-Kuurne, die andere koers in het openingsweekend, ligt Stuyven goed. Onze landgenoot won de editie van 2016 na een straffe solo. Hij is de enige actieve renner die zowel De Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne wist te winnen. Met ook nog Mads Pedersen en Edward Theuns heeft Trek-Segafredo in principe een sterke ploeg die met meerdere speerpunten de finale kan kruiden.

Volledig scherm © EPA

Yves Lampaert (29, Deceuninck-Quick.Step, 28 miljoen)

De West-Vlaming van Deceuninck-Quick.Step werd vorig jaar tweede na Stuyven in de Omloop. Lampaert deed al wedstrijdkilometers op in de Tour de la Provence. Hij blonk vooral uit in dienst van Ballerini en Alaphilippe. Ook Lampaert hoopt dit jaar een vette vis binnen te halen. De grote droom is om Parijs-Roubaix te winnen, maar ook in de Omloop en Kuurne zou hij maar al te graag het zegegebaar maken. Lampaert wordt bovendien vader en sinds Wout van Aert weten we wat dat met een mens kan doen.

Volledig scherm © Photo News

Mads Pedersen (25, Trek Segafredo, 27 miljoen)

De ex-wereldkampioen won vorig seizoen Gent-Wevelgem. De klassiekers en het WK zijn het hoofddoel voor Pedersen. Hij toonde zijn goeie vorm in de Ster van Bessèges: in de openingsetappe werd hij derde na de Fransen Laporte en Bouhanni. Daarna kon hij zich niet meer tonen. Hij had last van zijn vinger na een aanrijding, maar dat zou hem niet meer hinderen.

Volledig scherm © Photo News

Greg Van Avermaet (35, AG2R Citroën Team, 30 miljoen)

De olympisch kampioen won de Omloop al twee keer, zowel in 2016 als in 2017 was hij de beste van het pak. Naast de Omloop staat ook de Ronde van Vlaanderen hoog op het verlanglijstje van de intussen 35-jarige Belg. Vorig jaar kon Van Avermaet door een val in Luik-Bastenaken-Luik een kruis maken over deelname aan de Ronde.

Van Avermaet deed wedstrijdkilometers op in de Ster van Bessèges en in de Tour du Haut Var. Hij liet een sterke indruk na in die Tour du Haut Var. Hij kwam dicht bij een ritzege, maar Bauke Mollema was op een steile aankomst net iets te sterk. AG2R Citroën Team, de nieuwe ploeg van onze landgenoot, heeft dit seizoen een sterke kern. Samen met zijn boezemvriend Oliver Naesen wil Van Avermaet dan ook nog eens écht scoren in het Vlaamse voorjaar. Dat alles maakt dat Van Avermaet, misschien dit jaar meer dan anders, een ‘must’ is voor jouw Gouden Klassiekers-formatie.

Volledig scherm © Photo News

Tim Wellens (29, Lotto Soudal, 26 miljoen)

Wellens heeft afgelopen winter amper rust genomen. Hij zat een week na zijn sterke Vuelta alweer op de fiets. Dat verklaart grotendeels zijn goede voorjaarsvorm. De renner van Lotto Soudal won dit seizoen al een rit en het eindklassement in de Ster van Bessèges. Ook in de Tour de la Provence stond Wellens aan de start, maar hij gaf op in de derde etappe. Hij kampte met een verkoudheid en had last van zijn keel.

Naast die etappekoersen was hij er ook bij in de eendagskoers Grand Prix Cycliste la Marseillaise. Wellens kon tot dusver nog geen klassieker winnen. Met zijn vorm van de Ster van Bessèges zal het moeilijk zijn om Wellens uit de wielen te rijden. Wellens zal er enkel zaterdag bij zijn, in Kuurne komt hij niet aan de start.

Volledig scherm © BELGA

Søren Kragh Andersen (26, Team DSM, 26 miljoen)

De sterke Deen won vorig jaar op een knappe manier twee ritten in de Ronde van Frankrijk. Ook in het begin van het seizoen was hij al in orde. Hij werd derde na Stuyven en Lampaert in de Omloop. Daarnaast reed hij ook ijzersterk in Parijs-Nice, vooral in dienst van Benoot. Onze landgenoot finishte tweede in de eindnotering.

“Ik win liever een grote klassieker dan dat ik in de Giro en de Vuelta ook nog een ritzege boek. Het winnen van een monument is voor mij vanaf nu de ultieme droom”, zei hij onlangs. Dit jaar dan maar, Søren? Net als Stuyven heeft Kragh Andersen geen voorbereidingskoersen gereden. De Omloop wordt ook voor hem zijn eerste wedstrijd. In Kuurne-Brussel-Kuurne is de Deen ook van de partij. Een ideale topper voor jouw Gouden Klassiekers-team dit weekend?

Volledig scherm © AP

Nils Politt (26, BORA-hansgrohe, 21 miljoen)

De 26-jarige Duitser maakte dit seizoen de overstap van Israël Start-Up Nation. Politt werd in 2019 tweede na Philippe Gilbert in Parijs-Roubaix. Dit seizoen nam hij deel aan de Ster van Bessèges waar hij derde werd in het eindklassement. Enkel Wellens en Kwaitkowski gingen hem vooraf. De Duitser telt tot nu toe nog maar één profzege: in 2018 won hij de vierde etappe van de Ronde van Duitsland. Door de afwezigheid van Peter Sagan in het openingsweekend is hij de absolute kopman bij BORA. Aan Politt om deze kans met twee handen te grijpen.

Volledig scherm © Photo News

Kasper Asgreen (26, Deceuninck-Quick.Step, 25 miljoen)

Asgreen won vorig jaar na een knappe solo Kuurne-Brussel-Kuurne. Hij reed net als Lampaert de Tour de la Provence in dienst van Ballerini en Alaphilippe. Deceuninck-Quick.Step kan net als ieder jaar op een sterke selectie rekenen: naast Alaphilippe, Lampaert en Asgreen zijn er ook nog Stybar, Ballerini en Sénéchal. Zet daar nog eens werkmier Tim Declercq bij en je hebt een wereldploeg voor de Omloop. En van die weelde kan Asgreen misschien wel profiteren om zich ook in de punten te rijden.

Volledig scherm © Photo News

Oliver Naesen (30, AG2R Citroën Team, 30 miljoen)

Wordt dit het seizoen van Oliver Naesen? Ereplaatsen genoeg, maar de overwinning in een klassieker blijft uit. De Belgisch kampioen van 2017 wil daar dit seizoen verandering in te brengen. Met zijn maatje Greg Van Avermaet aan zijn zijde kunnen ze alleszins op verschillende paarden wedden bij AG2R Citroën Team. Naesen reed de Tour de la Provence en de Tour du Haut Var als voorbereiding op het openingsweekend. Indruk maken deed hij nog niet, maar dat was ook niet de bedoeling.

Volledig scherm © Photo Vincent Curutchet / AG2R CITROËN TEAM

Tiesj Benoot (26, Team DSM, 27 miljoen)

Ook Benoot jaagt nog altijd op zijn eerste zege in een Vlaamse voorjaarsklassieker. Hij won wel al de Strade Bianche in 2018, maar hij zou maar wat graag nog eens de hoofdvogel afschieten. De Omloop wordt net als voor Stuyven zijn eerste koers. Benoot slaat Parijs-Roubaix dit jaar over en tracht ook te kunnen scoren in de Ardense klassiekers. Hij kan op verschillende terreinen uit de voeten, maar mist wat explosiviteit om het af te maken.

Dit weekend rijdt Benoot zowel De Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. Het wordt het laatste seizoen waarin hij zich focust op de voorjaarsklassiekers, hierna wil hij zich richten op kleinere rittenkoersen. Benoot zal er dus sowieso alles aan doen om die klassieke zege binnen te rijven. Als voorbereiding daarop ging hij op hoogtestage naar Spanje.

Volledig scherm © FotoDSM

Alexander Kristoff (33, UAE-Team Emirates, 26 miljoen)

De winnaar van de Ronde van Vlaanderen 2015 rijdt dit weekend zowel de Omloop als Kuurne-Brussel-Kuurne. De stevig gebouwde Noor is naast een man voor de klassiekers, ook heel rap aan de meet. Kristoff gaat dan wel niet als de beste naar boven, maar als je met hem naar de meet gaat, heb je een probleem. De 33-jarige renner van UAE-Team Emirates bereidde zich in de Tour de la Provence voor op het openingsweekend. Kristoff reed er eerder anoniem rond. Strooide hij zand in de ogen of is het nog wat zoeken naar de goede vorm? Kristoff is een gokje van 26 miljoen in de Gouden Klassiekers.

Volledig scherm © BELGA

Arnaud Démare (29, Groupama - FDJ, 25 miljoen)

De zegekoning van vorig seizoen is net als Kristoff razendsnel aan de meet. De winnaar van Milaan-Sanremo 2016 is een gevaarlijke outsider dit weekend. Hij zal misschien nergens bovenaan de pikorde vermeld staan, maar zeker in Kuurne-Brussel-Kuurne is het een man om in de gaten te houden. Ook Démare reed de Tour de la Provence. In de eerste etappe eindigde hij tweede na Davide Ballerini. De Franse kampioen moet normaal altijd winnen in een sprint tegen Ballerini. In supervorm is Démare dus nog niet.

Volledig scherm © ANP

Philippe Gilbert (38, Lotto-Soudal, 28 miljoen)

Gilbert wil na een rotseizoen tonen dat hij het nog kan. Iedereen gunt Gilbert de overwinning in Milaan-Sanremo en bijhorend vijfde Monument. Gilbert won de Omloop zowel in 2006 als in 2008. Vooral in 2008 maakte hij indruk door na een solo van 50 kilometer het zegegebaar te maken.

De wereldkampioen van Valkenburg 2012 reed dit seizoen al enkele voorbereidingswedstrijden. Hij was actief in Grand Prix Cycliste la Marseillaise, de Tour de la Provence en de ster van Bessèges. Vooral in Bessèges viel hij op door dankzij knap ploegenspel, Tim Wellens naar de overwinning te loodsen.

Volledig scherm © Photo News

Florian Sénéchal (27, Deceuninck-Quick.Step, 24 miljoen)

De 27-jarige Fransman strandde vorig seizoen op een zucht van de overwinning in Gent-Wevelgem, enkel Mads Pedersen ging hem vooraf. De Nordist wordt al enkele jaren gezien als een mogelijke winnaar van een grote klassieker. Hij toonde al enkele malen flitsen, maar het echte vuurwerk ontbreekt nog. Dit seizoen dan maar?

Deceuninck-Quick.Step kan op verschillende paarden wedden en dat kan in het voordeel van Sénéchal spelen. De Franse kasseispecialist reed dit seizoen nog maar één wedstrijd, maar eindigde meteen tweede. In de Clasica de Almeria moest hij alleen Europees kampioen Giacomo Nizzolo laten voorgaan. Sénéchal verschijnt alleen zaterdag in de Omloop aan de start, zondag is hij er niet bij.

Stefan Küng (27, Groupama - FDJ, 26 miljoen)

De Europees kampioen tijdrijden komt in de Omloop voor het eerst in koers. Ook hij koos ervoor om geen voorbereidingskoersen te rijden. Küng is een echte hardrijder die in de Vlaamse klassiekers al heel wat ereplaatsen wist te behalen. Het zou mooi zijn voor hem dat hij die ereplaatsen eens kan omzetten in een overwinning. Vorig seizoen werd hij negende in de Omloop en vijfde in Gent-Wevelgem.

Volledig scherm Küng hier nog bij BMC. © Photo News

Matteo Trentin (31, UAE-Team Emirates, 26 miljoen)

De man die op het Europees kampioenschap in Glasgow 2018 Wout van Aert en Mathieu van der Poel klopte in een sprint met drie, rijdt dit seizoen voor UAE-Team Emirates. Vorig jaar werd veel verwacht van de tandem Van Avermaet-Trentin bij CCC, maar dat kwam er nooit echt uit. Trentin heeft snelle benen en is dus altijd een gevaarlijke man om mee naar de meet te trekken. Trentin reed de Grand Prix Cycliste la Marseillaise en de Tour de la Provence als voorbereiding op het openingsweekend. In Marseillaise eindige hij achtste, nadat hij in de sprint veel te vroeg aanging. In de Provence liet hij geen noemenswaardige uitslagen noteren.

Volledig scherm © Photo News

Sep Vanmarcke (32, Israel Start-Up Nation, 24 miljoen)

Onze 32-jarige landgenoot won de Omloop in 2012, maar daarna bleef een klassieke overwinning uit. Vanmarcke was er een paar keer dicht bij, maar het was altijd net niet. Dit seizoen toonde Vanmarcke zijn nieuwe kleuren al in de ster van Bessèges en de Tour du Haut Var. Resultaten reed hij er niet, maar Vanmarcke kende ook wat pech. In Kuurne-Brussel-Kuurne komt hij niet aan de start. Vanmarcke kan in de Omloop en in de rest van het voorjaar rekenen op de steun van Belgen Jente Biermans en Tom Van Asbroeck.

Volledig scherm © Photo News

Dylan Teuns (28, Bahrain - Victorious, 27 miljoen)

De winnaar op La Planche des Belles Filles in de Tour de France van 2019 is nog zo’n kandidaat om rekening mee te houden. Teuns is een echte allrounder en is zowel een man voor de Vlaamse als de Ardense klassiekers. Onze landgenoot reed dit seizoen al de Tour de la Provence en finishte vierde in de tweede etappe. Hij is altijd goed in het begin van het seizoen en hoopt zaterdag alvast meteen te scoren. Ook zondag is hij van de partij. Voor Dylan Teuns in je Gouden Klassiekers-ploeg tel je 27 miljoen neer.

Volledig scherm © Photo News

Tim Merlier (28, Alpecin-Fenix, 21 miljoen)

De Belgisch kampioen van 2019 verschijnt alleen in Kuurne aan de start, maar toch is hij het vernoemen waard. Merlier leek vorig jaar op weg naar een podiumplaats in Kuurne, tot dat zijn sprint door een manoeuvre van Jakobsen onderbroken werd. Merlier is aalvlug en is een te duchten tegenstander voor de rest. Hij reed naast talrijke veldritten, waar hij niet echt uit de verf kwam, ook de Tour de la Provence. Merlier testte positief op corona in het najaar en dat speelde hem toch wat parten. Hij is naar eigen zeggen te snel weer begonnen en daar kreeg hij een weerslag van.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 7.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News