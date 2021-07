Wie is Milan Erzen, de grote man achter het geviseerde Bahrain Victorious?

Tour de franceEr hangen stilaan donkere wolken boven Bahrain Victorious, de ploeg van onder meer Dylan Teuns die gisterenavond 50 politieagenten over de vloer kreeg in het kader van een vooronderzoek naar doping. Sterke man bij het team is Milan Erzen, een Sloveen die eerder al in opspraak kwam in het dopingschandaal ‘Operatie Aderlass’.

In februari 2019 barstte een bommetje in de sportwereld. De Duitse dokter Mark Schmidt - in het verleden actief bij veelbesproken teams als Gerolsteiner en Milram - werd ervan beschuldigd bloeddoping toe te dienen aan verschillende wintersporters, maar ook wielrenners. Onder meer Stefan Denifl - in 2017 ritwinnaar in de Vuelta - en Georg Preidler gaven toe dat ze klant waren bij Schmidt.

Ook Milan Erzen had een relatie met Schmidt. Via een Kroatische tussenpersoon kocht de Sloveense medeoprichter van Bahrain Victorious een bloedcentrifuge bij de Duitse dokter. Het was de Fondation Antidopage du ­Cyclisme (CADF), de onafhankelijke ­dopinginstantie van de UCI, die door de Oostenrijkse politie op de hoogte werd gebracht van de aankoop van de bloedcentrifuge. Volgens haar Franse voorzitter David Lappartient hield de UCI sinds 2015 al het vergrootglas boven het ­Sloveense en het Kroatische wielrennen. Dat was al zo voor Operatie Aderlass aan de oppervlakte kwam.

Erzen was zelf wielrenner van 1997 tot 2002. Hij reed voor het Sloveense team Krka Telekom en behaalde één overwinning. Daarna werd hij talentscout, coach en manager. Erzen kwam in 2013 in het golfstaatje Bahrein terecht. Hij werd trainer van prins Nasser bin Hamad Al Khalifa, die zich op een Iron Man triatlon voor­bereidde. Hij bezorgde de kroonprins ook renpaarden en liet zelfs een hoogte­kamer in de renstal van de prins installeren. Toen prins Nasser bin Khaled Al Khalifa in 2016 een WorldTourteam oprichtte, was dat ook met de hulp van Erzen, die ervoor zorgde dat Vincenzo Nibali naar de ploeg kwam.

Volledig scherm Milan Erzen (rechts) met prins Nasser bin Khaled Al Khalifa (midden). © RV

Buitenaardse Padun

Bahrain Merida was meteen een verdienstelijke ploeg in de WorldTour, maar dit seizoen kreeg het team nog een andere dimensie. Onder de naam Bahrain Victorious reeg de ploeg van Erzen tot nu toe de sterke prestaties aan elkaar. Zo werd de 33-jarige Damiano Caruso tweede in de Giro, waar ook de ijzersterke Zwitser Gino Mäder een etappe won. In de Dauphiné blies Mark Padun iedereen omver met twee ritzeges op rij. De Oekraïner deed dat bovendien met buitenaardse klimprestaties.

Vooral de prestaties van Padun zorgden al snel voor argwaan in de wielerwereld. Niet alleen bij waarnemers, maar ook bij concullega’s. In de Franse krant Le Parisien liet een anoniem lid van een Franse ploeg een niet mis te verstane boodschap optekenen: “We voelen ons allemaal in de maling genomen. Het voelt een beetje alsof de vuile beginjaren van deze eeuw. Maar zonder bewijs, moet je natuurlijk zwijgen...” Een teambaas - weer anoniem - ging nog wat verder: “Het is een absolute schande. Hoe moet ik aan sponsors wijsmaken dat er geen doping meer is in de koers als ze dit zien?”

Ook in de Tour doet Bahrain het vooralsnog uitstékend. Matej Mohoric rondde aan het einde van de eerste week een monsteraanval af en onze landgenoot Dylan Teuns boekte een knappe ritzege in de Alpen. Daarnaast klom Sonny Colbrelli als sprinter mee met de betere klimmers en rijdt Wout Poels momenteel rond in de bollentrui. In het ploegenklassement staat het team aan de leiding.

Volledig scherm Wout Poels staat momenteel aan de leiding in het bergklassement. © Photo News

Net als teambaas Erzen kwamen ook enkele ploegleiders bij Bahrain in het verleden al in opspraak. De Duitser Rolf Aldag - tussen 1991 en 2005 prof - bekende in 2007 EPO gebruikt te hebben. De Italiaan Franco Pellizotti werd in 2010 twee jaar geschorst wegens verdachte schommelingen in het bloedpaspoort. En de Sloveen Gorezd Stangelj testte in 2000 positief op efedrine.

Erzen heeft de aantijgingen altijd ontkend. “Het kan me niet schelen wat andere ploegleiders te zeggen hebben”, vertelde de Sloveen na de Dauphiné bij Cyclingnews. “We doen gewoon ons werk en hebben veel geïnvesteerd in het team, de renners, de coaches, trainingskampen, voeding... Alles. Vroeger of later moesten de resultaten komen. Ik kan met 110% zekerheid zeggen dat we alles volgens de regels doen.”

Toch opende het parket van Marseille begin juli een vooronderzoek naar de ploeg. Een vooronderzoek dat gisterenavond resulteerde in een raid op het teamhotel door 50 politiemensen. Volgens renner Mohoric “heeft te ploeg niets te verbergen", maar voor het imago van het team is de politie-inval in elk geval een nieuwe klap.

