Wie is Alec Segaert, de ex-triatleet die vandaag Europees kampioen tijdrijden werd?

Wielrennen Caleb Ewan sprint naar de zege in Bilzen, topfavo­riet Asgreen verliest tijd na pech

3 september Geen hattrick voor Tim Merlier in de Benelux Tour, onze landgenoot moest in Bilzen de overwinning aan Caleb Ewan laten. De Australiër haalde het in een sprint van een uitgedund peloton voor Sonny Colbrelli. Tim Merlier zelf werd 6de. Stefan Küng neemt de leiderstrui over van zijn land- en naamgenoot Stefan Bissegger.