Wie dubbelt? Van Aert en Lampaert kunnen zondag geschiedenis schrijven op het BK in Waregem

WielrennenWe zouden het in alle EK-gekte en in aanloop naar de Tour bijna nog vergeten, maar zondag staat wel degelijk het BK wielrennen op het spel. Wie wint de tricolore? Wout van Aert en Yves Lampaert staan in elk geval voor een leuke uitdaging: dubbelen.

Op de schoolbanken valt het absoluut te vermijden, maar we durven er flink wat op te verwedden dat Yves Lampaert en Wout van Aert gebrand zijn om te dubbelen. De twee kunnen bij winst houders worden van twee Belgische titels wielrennen. Lampaert kroonde zich woensdag tot Belgisch kampioen tijdrijden voor eigen volk in Ingelmunster. Wout van Aert werd deze winter Belgisch kampioen veldrijden in Meulebeke.

Als één van de twee zondag in Waregem wint, dan komt daar dus de Belgische titel op de weg bij. In het geval van Van Aert zou dat voor een unicum zorgen. Nooit was een renner op hetzelfde moment eigenaar van de Belgische kampioenentrui in het veld en op de weg. Er is overigens maar één iemand die de twee truien in zijn kast heeft hangen: Roger De Vlaeminck. ‘Tseete’ won het BK op de weg in 1969 en 1981, in het veld in 1974, 1975 en 1978.

Yves Lampaert heeft wel voorgangers in het dubbelwerk, want in het verleden lukte het twee renners om in hetzelfde jaar het BK op de weg en het BK tijdrijden te winnen. Stijn Devolder won in 2010 in Leuven en Habay-La-Neuve. Philippe Gilbert was in wonderjaar 2011 een klasse apart in Hoogelede en Tervuren. Lampaert kan dus de derde renner worden die het BK tijdrijden en het BK op de weg in hetzelfde jaar wint.

Absoluut gek zou het worden wanneer één renner drie Belgische truien in hetzelfde jaar in z'n bezit heeft. Wout van Aert kwam er in 2019 behoorlijk dichtbij: Van Aert won toen het BK tijdrijden, werd tweede op het BK veldrijden en eindigde als derde in de strijd om de tricolore op de weg. Iets zegt ons dat hij in de toekomst wel eens in dat unicum zou kunnen slagen. Maar eerst dubbelen zondag in Waregem.

Volledig scherm Yves Lampaert. © Photo News

