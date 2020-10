Wie daagt de drie topfavorieten uit? De outsiders op een rij: veel duo’s en hier en daar een enkeling

Duo bij Trek-Segafredo

Mads Pedersen won Gent-Wevelgem omdat hij sterk én slim was: de Deen liet zich niet opjagen tijdens het spervuur aan demarrages in de slotkilometers en sloeg daarna zelf toe. Twee bedenkingen: in de BinckBank Tour kraakte hij in de slotrit naar Geraardsbergen, in de Scheldeprijs gaf hij op met een stramme hamstring. “Maar dat is geen probleem”, verzekert de ploeg. Jasper Stuyven is medekopman. Na een uitstekend WK in dienst van Van Aert nam hij rust. Door mechanische problemen kwam hij niet in het stuk voor in Wevelgem.