Wezenloos wachten op het nieuws dat niemand wil horen: het relaas van een gitzwarte dag in het peloton

Remco Evenepoel, die even schrikt van hond na finish, over zijn wisselval­li­ge etappe: “Dit was de enige manier om te overleven”

Het zag er even benard uit voor Remco Evenepoel in de vierde rit van de Ronde van Zwitserland, maar de wereldkampioen vond bergop zijn tweede adem en finishte uiteindelijk nog als tweede. “Deze tactiek was de enige om te overleven.” Na de aankomst moest Evenepoel even bekomen, maar werd hij opgeschrikt door een hond.