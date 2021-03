Wesley Theunis, verzorger en beste vriend van Wout van Aert: “Ik gaf Wout een verboden drinkbus. Wat als Benoot de Strade toen niet had gewonnen?”

Wielrennen KOERS KORT. Niet meer sprinten in Katowice waar Fabio Jakobsen doodsmak maakte - Doet Valverde er jaartje bij?

3 maart Katowice, waar op 5 augustus vorig jaar Fabio Jakobsen een doodsmak maakte, zal in de Ronde van Polen 2021 niet langer dienen als aankomstplaats van een rit in lijn. In Katowice zal alleen een tijdrit worden georganiseerd. De finishlijn in Katowice gaat bergaf, renners halen er erg hoge snelheden en ze wordt door renners als erg gevaarlijk beschouwd. Vorig jaar, bij een sprint met ruim 80 km/u, vloog de ongelukkige Nederlandse renner Fabio Jakobsen door de vangrails na een aanrijding met Dylan Groenewegen. Jakobsen herstelt nog steeds van de gevolgen, maar dit jaar komt er dus geen sprint. Dat maakte de UCI woensdag bekend, tijdens een webinar over de nieuwe veiligheidsmaatregelen in het wielrennen. (MG)