Wereldkampioenen voor eerste keer kwetsbaar op De Gentse Zesdaagse, De Ketele-Ghys onder stoom

Het is te zeggen: dat was zo bij Lasse Norman Hansen. Michael Mørkøv was nog steeds bijzonder sterk. Het Deense duo was samen met Keisse-Cavendish op weg naar een nieuwe winstronde, driekwart van het werk was zelfs al gedaan, toen Hansen op zijn adem trapte. De twee duo’s werden opnieuw ingelopen — dat hadden we deze week nog niet gezien.