Wereldkampioene Van der Breggen wint Omloop voor vrouwen na uithaal op Bosberg

Wielrennen Wie kleurt het openings­week­end? Dit zijn de favorieten voor de Omloop en Kuur­ne-Brus­sel-Kuur­ne

26 februari De Omloop en Kuurne-Brussel-Kuurne staan voor de deur. Met Wout van Aert start de nummer twee van de voorbije Ronde van Vlaanderen niet. De winnaar, Mathieu van der Poel komt enkel zondag in Kuurne aan de start. Wie mogen we vooraan in de koers verwachten en waar reden ze al dit seizoen? En vooral: wie is dit weekend al een troef in jouw Gouden Klassiekers-ploeg?