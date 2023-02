Wereldkampioen Remco Evenepoel is voorzichtig ambitieus daags voor de start van de UAE Tour: “Podium lijkt mooie ambitie”

“Het voelde wat vreemd aan zo zonder prijs naar huis te moeten vliegen” aldus Evenepoel. “Ik heb nadien op stage in Spanje getraind op mijn demarrages en die demarrages langer te kunnen doortrekken. Hopelijk levert dat hier ook iets op, maar als ik hier een rit wil winnen, zal het op een van de twee aankomsten bergop moeten gebeuren. Gemakkelijk wordt dat niet want UAE staat hier met Vine en Yates aan de start. Zij zijn misschien wel de twee sterksten van deze koers. Yates is net terug van hoogtestage en oogt scherp. Hij rijdt ook bij de ploeg van de Emiraten, die hier absoluut willen en misschien zelf moeten winnen.”

Het maakt dat Evenepoel ook geen te hoge ambities koestert voor het eindklassement. “Ik wil hier graag een stap zetten in vergelijking met Argentinië. Het podium lijkt mij een mooie ambitie. Ik voel mij goed, maar zit nog maar aan negentig procent van mijn kunnen. Veel zal ook afhangen van hoe we de ploegentijdrit op dinsdag doorkomen. Ik denk dat het mogelijk moet zijn om Team UAE op wat achterstand te rijden. Het belangrijkste is om hier niet ziek te worden of te vallen. Toen ik hier in 2019 een eerste keer reed, viel ik halfweg en had ik een wonde aan mijn arm. Dat zou nu geen drama zijn in functie van de Giro, maar een armbreuk is dat wel.”