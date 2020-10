Wereldkampioen Julian Alaphilippe met succes geopereerd aan rechterhand na valpartij in Ronde

“Alaphilippe onderging een operatie maandagochtend om de breuken in zijn rechterhand te behandelen na zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen. We zijn verheugd om mee te delen dat alles goed is gegaan voor de wereldkampioen en dat zijn hand in een verband zal moeten zitten voor de komende drie weken. Wanneer het verwijderd is zal Julian de training hervatten en physiotherapie krijgen om volledige mobiliteit te herwinnen”, aldus de ploeg.