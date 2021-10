Wereldkampioen Julian Alaphilippe daalt in Italië van zijn wolk af: “De vorm is er, maar na het WK was ik erg moe”

Waar Julian Alaphilippe zat? In de zevende hemel, sinds hij tien dagen terug in Leuven zijn wereldtitel verlengde. Nu daalt de 29-jarige Fransman weer van zijn wolk af, te beginnen met een rit van 190 km van Milaan naar Turijn. Afwachten of Loulou nog voldoende reserve in de tank heeft om onder meer Primož Roglič, de laureaat van de Vuelta, en Tourwinnaar Tadej Pogačar te counteren. “De vorm is er,” klinkt het bij de wereldkampioen van Deceuninck-Quick-Step. “Maar ik ben niet de enige. Er zijn nog veel andere mannen, en niet van de minste, ook gebrand om te winnen. Het is aan ons om te overleggen wat de beste strategie zal zijn - en als het woensdag niet lukt, dan wordt dat een goede repetitie voor zaterdag in Lombardije.”

Na zijn WK-triomf was Alaphilippe erg moe, vertelt hij. “En toen ik de training hernam, voelde ik me wat ziekjes. Ik heb dan drie-vier dagen echt rust genomen en even met het gezin genoten. Zondag heb ik op tv gekeken naar Parijs-Roubaix. Het was dantesk. Op een dag wil ik die wel eens rijden, want Parijs-Roubaix is met niks te vergelijken, maar nu was niet het moment. Ik was content dat ik vanuit mijn zetel m’n vrienden kon aanmoedigen. Geen spijt dat ik niet mee reed.”

Voor Alaphilippe dienen zich met Milaan-Turijn en de Ronde van Lombardije meteen twee kansen aan om zich te tonen in z’n nieuwe wereldtrui, die hij voorlopig ergens in een hoekje heeft geslingerd, voor hij aan z’n winterbreak begint. “Nieuw is die trui eigenlijk niet want ik heb er al een jaar in rondgereden,” zegt de Fransman. “Dus ik ga doen wat ik heel het jaar al heb gedaan: proberen te winnen. In 2017 was ik er dicht bij, toen ik tweede werd in Lombardije. Uiteraard zijn alle ogen op mij gericht, als wereldkampioen, maar dat was heel het jaar al zo.”

Aan l’Equipe vertelde Alaphilippe vorige week nog dat de regenboogtrui hem veel stress had gegeven en hij in dat opzicht er niet rouwig om zou zijn geweest ze af te staan. Hij wilde zich soms te veel tonen. “Het is nu nog te vroeg om te zeggen welke lessen ik daaruit trek, daar ga ik deze winter m’n tijd voor nemen. Ik was mentaal wel klaar om die trui af te geven, het was in zekere zin een opluchting geweest, maar tegelijk begin je toch aan een WK om te winnen. En het is en blijft de mooiste trui die er is in het wielrennen. Het was een droom die uitkwam toen ik ze een jaar mocht dragen en nu is die voor een tweede keer uitgekomen - ik kan niet ontkennen dat het speciaal is.”

Een trui die ook verplichtingen met zich mee brengt, beseft Alaphilippe als geen ander. “Ik weet dat ik fel bevraagd zal worden, dat hoort bij de job, maar ik ga met de ploeg goed overleggen hoe we dat het beste invullen. Eerst ga ik rustig tijd nemen voor mezelf om te genieten. Ik heb er een mooi jaar op zitten met knappe zeges maar er waren ook mindere momenten bij. Na de Tour de la Provence in februari was het wroeten tot aan de klassiekers. En ik ben wel goed begonnen aan de Tour (met een zege en geel na de proloog, red.), maar ik had moeite om de ronde af te maken. Dat had ik liever anders gezien, maar als ik het nu bekijk, ben ik toch heel tevreden met m’n seizoen.”

