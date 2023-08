Welshe chronofenomeen Joshua Tarling wint tijdrit in Renewi Tour en is nieuwe leider

Twaalf weetjes over nieuw tijdritfe­no­meen Joshua Tarling: “Ik droom van de Strade Bianche, de Ronde en het WK tijdrijden”

Hou hem in de gaten vandaag, in de tijdrit van de Renewi Tour in Sluis: al wie Joshua Tarling (19) volgen wil zal heel hard moeten trappen. Wie is dat nieuwe Welshe chronofenomeen, nú al goed voor brons op het WK in Stirling na Evenepoel en Ganna? “Als hij nog twee kilo vet omzet in spieren, wordt hij ongrijpbaar. Er wacht hem een schitterende toekomst.”