Wellens vloert Quintana en slaat dubbelslag in Tour du Var: “Zal er alles aan doen om eindzege niet meer uit handen te geven”

WielrennenTim Wellens (30) heeft de tweede etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var gewonnen. Onze landgenoot van Lotto Soudal vloerde Nairo Quintana in een sprint met twee. Wellens neemt ook de leiderstrui over van ploegmaat Caleb Ewan, die gisteren de openingsrit won. “Morgen moet ik enkel het wiel van Quintana volgen.”

Lotto Soudal heeft z'n start van het seizoen allesbehalve gemist. Gisteren zette Caleb Ewan de teller al op zes in de eerste etappe van de Tour des Alpes Maritimes et du Var, een Franse rittenkoers. De Australiër won na een lastige etappe de sprint van een uitgedund peloton. Vandaag was het minder spek naar de bek van Ewan, want de finish lag in La Turbie, iets meer dan zes kilometer na de top van de Col d’Eze.

Op die Col d’Eze reed Nairo Quintana iedereen uit het wiel. De Colombiaan van Arkéa-Samsic won vorige week al de Ronde van de Provence en leek ook nu een optie te nemen op rit- en eindwinst. Maar dat was buiten ‘Mr February’, Tim Wellens, gerekend. Onze landgenoot beperkte bergop de schade en reed in de uitloper richting aankomst naar Quintana toe, om hem vervolgens in de sprint kinderlijk eenvoudig te vloeren. Overwinning nummer zeven voor Lotto Soudal al dit seizoen, nummer twee voor Wellens zelf.

Bekend terrein

“Het was geen eenvoudige etappe vandaag. Maar net als gisteren voelde ik me enorm goed en met de manier waarop het team zich opnieuw uit de naad werkte, is het een super gevoel om in een zetel naar de voet van de slotklim gebracht te worden”, zei Wellens na afloop. “Ik draaide de Col d’Eze in perfecte positie op, maar had niet meteen een antwoord op de versnelling van Quintana. Ik besefte al snel dat hij te hard ging, maar ik koos voor mijn eigen tempo en kon uiteindelijk terrein goedmaken. Op het plateau net na de top had ik het knap lastig, maar toen ik Quintana uiteindelijk bij de lurven vatte, brak ik wellicht zijn moraal. De finish was bekend terrein voor mij, want mijn thuis in Monaco is slechts een steenworp verwijderd van La Turbie.”

Met nog één etappe voor de boeg neemt Wellens ook de gele leiderstrui over van ploegmaat Ewan. Morgen wacht het peloton in Frankrijk een rit met meerdere beklimmingen, al wordt het nooit echt steil. De eindzege ligt binnen handbereik. “Uiteraard gaan we voor eindwinst, maar de langere beklimmingen van morgen spreken niet in mijn voordeel. Ik verwacht dat Arkéa-Samsic er een lap zal op geven. In theorie is het simpel: ik moet enkel het wiel van Quintana volgen. Ik zal er alvast alles aan doen om de eindzege niet meer uit handen te geven.”

