Wellens met vertrouwen naar slottijdrit in Bessèges: “Ik moet echt wel een slechte dag hebben om mijn voorsprong te verliezen”

WielrennenTim Wellens is een grote stap dichter gekomen bij de eindzege in de Ster van Bessèges. De Limburger moet morgen enkel nog standhouden in de afsluitende tijdrit in Alès.

Wellens behield in de vierde rit zijn voorsprong op zijn directe rivalen Edward Theuns (tweede op 44 seconden), Mads Würtz (derde, 46 seconden) en Michal Kwiatkowski (vierde, 48 seconden). Maar vooral op de Italiaan Filippo Ganna die zaterdag wel de rit won, maar te weinig tijd terug kon nemen op Wellens om hem in de slottijdrit zondag te bedreigen.

Ganna maakte zaterdag zeventien seconden goed op Wellens. De voorsprong van Wellens bedraagt nu 2:56. Dat maakt zelfs de regerende wereldkampioen tijdrijden Ganna niet goed in een tijdrit van 10,74 kilometer. “Ik ben blij dat Ganna vrijdag niet mee was in de ontsnapping”, zegt Wellens. “Ik ben ook blij dat ik mijn voorsprong op hem kon behouden. We weten allemaal wat voor beest hij is in de tijdrit.”

Wellens laat niets aan het toeval over. Hij reed zaterdag na de vierde etappe nog op de rollen op zijn tijdritfiets. “Dat is een gewoonte die ik hebben voor een tijdrit waarin ik ambitie heb. Maxime Monfort (de performance coach van Lotto-Soudal, red) is speciaal naar hier gekomen. We hebben alles goed voorbereid. Ik moet echt wel een slechte dag hebben om mijn voorsprong te verliezen.”

Wellens won in zijn carrière twee tijdritten. In 2019 was hij de beste in de Ruta del Sol en in de Ronde van België. “De tijdrit in de Ruta was iets langer, die van de Ronde van België was net zo lang als hier in Bessèges. Dat is de afstand die me ligt.”

Het is eerst 8 kilometer vlak. De resterende 2,7 kilometer gaat het omhoog. Wellens: “Ik heb maandag het parcours verkend. Het is goed voor mij.” Wellens kijkt zondag niet in de eerste plaats naar Ganna. “Kwiatkowski, Würtz en misschien Politt worden mijn belangrijkste tegenstanders.”

