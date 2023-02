Wellens is voor de derde keer de beste op steile slothelling in Ruta del Sol: “Ben het team en Tadej heel dankbaar voor deze kans”

WielrennenVan de ene drie op een rij naar de andere. Terwijl Tadej Pogacar na drie opeenvolgende zeges vandaag een snipperdag nam in de Ruta del Sol, won ploegmaat Tim Wellens voor de derde keer dezelfde Andalusische slothelling. De Sloveen behield dan weer probleemloos de leiderstrui. “Het was een perfecte dag”, glunderde Wellens.

‘t Is februari en daar is Tim Wellens. Ook in het shirt van zijn nieuwe ploeg UAE-Team Emirates etaleert de Limburger al in het prille seizoensbegin tekenen van hoogvorm. De voorbije dagen moest hij nog vol aan de bak voor kopman Tadej Pogacar, maar na drie zeges op rij vond die het tijd om Wellens zelf eens z'n kans te gunnen. Onze landgenoot greep die en sloop mee in een omvangrijke kopgroep. “Ik ben erg dankbaar dat ik deze kans heb gekregen", aldus Wellens. “Ik moest niet rijden in de kopgroep omdat we Tadej achteraan hadden. Dat zorgde ervoor dat ik heel relaxed kon koersen.”

Wellens was niet de enige landgenoot voorin. Ook Dries De Bondt en Liam Slock waren mee, maar het was vooral Intermarché-Circus-Wanty-renner Laurenz Rex die in de finale een sterke indruk maakte. Rex begon als een dolleman aan de slothelling, maar liep daar op een stevige counter van - jawel - Tim Wellens. Onze landgenoot viel in de laatste hectometers niet meer stil en boekte zijn eerste zege in het shirt van UAE, zijn 35ste in totaal. Daarvan behaalde hij er elf in januari of februari - goed voor 31,43 procent.

De zeges van Wellens in januari en februari 2017: Trofeo Serra de Tramuntana, Trofeo Andratx-Mirador des Colomer, vijfde etappe Ruta del Sol 2018: Trofeo Serra de Tramuntana, vierde etappe Ruta del Sol 2019: Trofeo de Tramuntana, eerste en derde etappe Ruta del Sol 2021: derde etappe Ster van Bessèges 2022: Trofeo Serra de Tramuntana, tweede etappe Tour des Alpes Maritimes et du Var

“Een perfecte dag”, vatte Wellens het zelf samen. “Eigenlijk is het al een perfecte week geweest, met veel zeges voor het team. Het loopt uitstekend, ik voel dat ik goed aan het rijden ben. Het is ook heel leuk om mijn steentje bij te dragen bij de zeges van Tadej. Hij is natuurlijk de sterkste, maar we voelen ons echt een onderdeel van zijn overwinningen.”

Dat Wellens deze etappe had aangekruist, hoefde niet te verbazen. De aankomst lag op de Alto de Alcalá de los Gazules, een venijnige slothelling waar hij in 2018 én 2019 al eens de beste was in de Ruta del Sol. Toen rekende Wellens met nog straffere tegenstanders af dan vandaag - vraag het maar na bij Mikel Landa of Jakob Fuglsang. In 2018 kroonde Wellens zich ook tot eindwinnaar van de rittenkoers. En of Andalusië hem ligt.

Dit jaar wordt de eindzege lastig, maar het zal wellicht wel binnen de ploeg blijven. Pogacar reed in het geel fluitend als eerste van de klassementsmannen over de streep en behield zo z'n leiderstrui. “En er komen de volgende dagen nog kansen aan”, wist Wellens. Morgen staat er opnieuw een lastige etappe met in de finale meerdere beklimmingen op het menu. Eist het fenomeen uit Slovenië dan zelf de spotlights weer op?

