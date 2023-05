“We’ll be back”: Remco Evenepoel keert ondanks alle tegenslagen in Italië terug naar Giro

KIJK. Roglic staat stil met kettingpro­bleem, maar mag nadien toch vieren: dé momenten van de klimtijd­rit

Zélfs pech stopte Primoz Roglic niet in de allesbeslissende klimtijdrit van de Giro. Op 2,5 kilometer van de meet stond de Sloveen plots stil op de Monte Lussari. Zijn ketting lag eraf door een put in de weg. Hij leek erg kostbare tijd te verliezen. Roglic legde de ketting er weer op, nadien werd hij in gang geduwd door een personeelslid van Jumbo-Visma en een toeschouwer. Serieus balen moet dat geweest zijn. Maar... het deerde hem klaarblijkelijk niet. Want zelfs met technische issues stoomde hij door naar ritwinst. En naar - zonder ongelukken - eindwinst.