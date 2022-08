Weer straffe Van Aert klopt De Lie en Lotto-Soudal in spurt van uitgedund peloton om GP Plouay te winnen

WielrennenNiet aan twijfelen: Wout van Aert trekt met absolute topbenen richting WK in Australië. Nadat hij veel werk in de achtervolging moest opknappen, leek hij een vogel voor de kat in de Bretagne Classic-Ouest France. Maar toen het in volle finale toch nog bij elkaar kwam, won Van Aert het duel met De Lie om de GP Plouay op zijn naam te schrijven. Teleurstelling voor De Lie, die nog De Buyst en Gilbert bij zich had. De Deen Alexander Kamp werd tweede voor de Fransman Axel Laurance.