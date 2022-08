Weer straffe Van Aert haalt het na misser vorige week nu wel in Plouay: “Al doende leert men, zeker?”

WielrennenNiet aan twijfelen: Wout van Aert trekt met absolute topbenen richting WK in Australië. Nadat hij veel werk in de achtervolging moest opknappen, leek hij een vogel voor de kat in de Bretagne Classic-Ouest France. Maar toen het in volle finale toch nog bij elkaar kwam, won Van Aert het duel met De Lie om de GP Plouay op zijn naam te schrijven. Teleurstelling voor De Lie (vierde), die gepiloteerd werd door De Buyst maar te vroeg aanzette. De Deen Alexander Kamp werd tweede voor de Fransman Axel Laurance. Ook Oliver Naesen (7de), Jasper De Buyst (17e) en Philippe Gilbert (18e) finishten in de eerste groep.

Liet Van Aert zich vorige week zondag nog ringeloren door Marco Haller in Hamburg, dan was daar vandaag geen sprake van. “Ik liet aanvankelijk enkele plaatsjes, zodat ik met meer snelheid van achteruit kon aanzetten. Dat was de fout die De Lie maakte. Hij werd goed gebracht door Jasper (De Buyst, nvdr) maar miste het momentum en werd zo verrast", sprak Van Aert in een eerste reactie na zijn spurtzege. “Het was een moeilijke dag voor de ploeg door blessures en valpartijen. Zo heb ik op mijn eentje moeten controleren - gelukkig waren de benen goed. Ik moest meer oplossen dan me lief was en ook de spurt was hellend en zo best moeilijk. Het was ook de eerste keer dat ik een sprintduel uitvecht met Arnaud De Lie.”

“Het WK? Dat wordt moeilijk, gelet op de concurrentie van onder meer de Fransen. Maar ik ben in vorm en geconcentreerd. De laatste weken heb ik hard getraind, het komt er nu in Canada vooral op aan de conditie te behouden die ik heb”, aldus Van Aert, die met een cynische opmerking ook nog even terugkwam op Hamburg vorige week. “Ik was blij dat die koers bijna nergens te zien was (lachje)... Toen ik het herbekeek, schrok ik er echt van hoe laat ik pas reageerde. Al doende leert men, zeker?”

Van Aert: “Was een moeilijke sprint”

Voor Van Aert is het de negende zege van dit seizoen, die boekte hij allemaal in de WorldTour. Eerder won hij de Omloop, de tijdrit in Parijs-Nice, de E3 Classic Harelbeke, twee ritten in het Critérium du Dauphiné en drie in de Tour de France. In Plouay volgt hij op de erelijst de Fransman Benoit Cosnefroy op.

De Lie: “Niet slecht voor twintigjarige”

Toptalent Arnaud De Lie was er dus dichtbij, maar moest zich tevreden stellen met een vierde stek. Extra leermoment voor de neoprof. “Twee jaar geleden begon ik hier te laat, dit jaar te vroeg”, sprak De Lie. “Ik wilde natuurlijk graag die zege, maar voor iemand van twintig is dit toch niet slecht... Het was niet aan ons om de koers bij de hand te nemen, wij kwamen voor de spurt. En met ook Gilbert, Campenaerts en De Buyst zaten we daar goed", aldus nog De Lie, die past voor het WK U23. “Akkoord, bij de beloften gaat het ook om een wereldtitel, maar in mijn hoofd ben ik nu een volwaardig prof. Die U23 zegt me niet veel meer.”

Van bij de start muisden Johan Meens, Luke Rowe, Pierre Rolland, Christ Hamilton, Yevgeniy Gidich en Martin Urianstad er vandoor. Het zestal pakte een maximale voorsprong van 3'55" op het peloton, waarin de renners van Jumbo-Visma het tempo bepaalden. Bij de beklimming van de Bot Coet, op 75 kilometer van de finish, was de voorsprong van de zes vluchters gezakt naar 2'45". In de afdaling van die bult gingen enkele renners tegen de vlakte. Onder de slachtoffers Tom Devriendt. Toen het peloton zich weer ging hervormen, volgden opnieuw enkele valpartijen. Joe Dombrowski ging neer, net als Luka Mezgec en Tanel Kengart.

Achter de koplopers vormde zich een gezelschap met Aurélien Paret-Peintre, Markus Hoelgaard, Kevin Geniets, Rui Oliveira, Krists Neilands, Andrea Piccolo, Jan Tratnik, Pavel Bittner, Matteo Trentin en Samuele Zoccarato. Met nog 46 kilometer te rijden sloten zij aan bij de vroege vluchters. Het peloton, dat zich had weten te hervormen, volgde op een minuut. Gidich liet lopen en werd opgeslorpt door de grote groep. De kopgroep versplinterde nadat Jan Tratnik ging aanvallen en vanuit het peloton trok Wout van Aert in de tegenaanval. Hij voegde zich snel bij Urianstad en Rolland, die gelost waren bij de vluchters.

Tratnik begon aan de laatste 20 kilometer en de beklimming van de Langeo met een voorsprong van 10 seconden. Van Aert en co moesten nog 50 seconden dichtknallen. Bij het oprijden van het plaatselijke circuit, op 15 kilometer van de eindmeet, kreeg Tratnik het gezelschap van Piccolo en Zoccarato. Dat drietal trok de laatste plaatselijke ronde, van 11,7 kilometer, in met een geringe voorsprong op zes achtervolgers. Wat restte van het peloton volgde op een halve minuut. Op de Bosse du Lezot reed enkel nog Tratnik voorin, ook hij werd op drie kilometer van de finish gegrepen. In de daaropvolgende sprint trok De Buyst de sprint aan voor De Lie. Toen de Waal ging versnellen zette Van Aert aan. Hij trok aan het langste eind, terwijl De Lie nog Laurence en Kamp moest voor laten gaan.

