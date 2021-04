Wéér prijs voor ‘Cav’: Mark Cavendish boekt tweede ritzege op rij in Ronde van Turkije

Wielrennen Dag na eindzege in Baskenland verkent Roglic de twee tijdritten van de komende Tour

11 april Primoz Roglic is een bezige bij. Nauwelijks enkele uren nadat de Sloveen op geweldige wijze de Ronde van het Baskenland naar z'n hand zette, ging hij ‘s ochtends de slottijdrit van de komende Ronde van Frankrijk verkennen. En daar bleef het niet bij, want in de namiddag ging Roglic ook al eens een kijkje nemen op het parcours van de eerste tijdrit van de Tour.