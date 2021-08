Weer prijs! Philipsen sprint in Albacete naar tweede ritzege, Taaramäe leider af na massale val

VueltaJasper Philipsen (23) heeft na de tweede ook de vijfde etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Onze landgenoot van Alpecin-Fenix was in een massasprint sneller dan Fabio Jakobsen, de winnaar van gisteren. Rein Taaramäe moest z'n leiderstrui na een massale val in de finale afgeven aan Kenny Elissonde.

De vijfde etappe van de Ronde van Spanje bracht het peloton over een tocht van 184 kilometer van Tarancon naar Albacete. De rit was biljartvlak, een nieuwe massasprint leek dus onvermijdelijk. Toch een kleine kanttekening: de streek rond Albacete staat bekend om de wind - vooraf werd er dan ook gretig gewag gemaakt van waaiers.

De koers werd net als gisteren grotendeels gekleurd door een vroege vlucht van drie. Pelayo Sanchez, Oier Laskano en Xabier Mikel Azparren reden een maximale voorsprong van 6 minuten bij elkaar. Het peloton maakte zich weinig tot geen zorgen - daar leek iedereen vooral met mogelijke waaiers in het hoofd te zitten.

Massale valpartij

Het bleek ongegronde angst, want op twee schamele pogingen van eerst INEOS Grenadiers en later Deceuninck-Quick.Step na leverde de wind geen spektakel op. Maar de etappe woog wel door, vooral voorin dan. Sanchez kreeg het als eerste kwaad, enkele kilometers later stak ook Azparren een muntje in de parkeermeter. Laskano moest zo in z’n eentje opboksen tegen het jagende peloton.

Op iets meer dan 15 kilometer van de streep - of na een vlucht van 170 kilometer - was het verhaal van Laskano geschreven. De voorbereiding op de massasprint leek zo volop te kunnen beginnen, maar toen sloeg het noodlot plots toe. Mads Würtz Schmidt ging in de buik van de meute tegen de grond en sleurde het halve peloton mee in z'n val. Bij de slachtoffers Romain Bardet en Rein Taaramäe, die zo z’n leiderstrui na twee dagen moest afgeven.

De voorwacht liet nog een pak renners terugkeren, maar dan moesten de sprinttreintjes toch op de rails gezet worden. Alpecin-Fenix deed het opnieuw voortreffelijk en zette Jasper Philipsen in polepositie af. Onze landgenoot zette van vrij ver aan, maar hield sterk stand en verwees Fabio Jakobsen naar de tweede plaats. Ritzege nummer twee voor Philipsen, die ook de groene trui overnam van z'n Nederlandse concurrent. En het rood? Dat hangt vanaf morgen om de schouders van Kenny Elissonde.

Philipsen: “Pagina van gisteren omgedraaid”

Alpecin-Fenix heeft het opnieuw geflikt. Het ProTeam piloteerde Jasper Philipsen in de finale alweer voorbeeldig naar de zege. “Onze ploeg rijdt nog niet zo lang samen, maar het is ongelooflijk wat we doen voor elkaar", vertelde Philipsen in het flashinterview. “Het is mooi om het te kunnen afmaken. Gisteren kon ik mijn sprint niet rijden zoals ik wilde, maar we hebben die pagina omgedraaid. Van dit moment gaan we zeker genieten.”

Philipsen neemt dankzij z'n ritzege meteen ook de groene trui over van Jakobsen. Is de puntentrui een doel? “Ik bekijk het dag per dag en dan zien we wel hoe ver ik kan komen. Het zou een droom zijn om een rit te winnen in het groen, al bracht die trui me gisteren geen geluk. Hopelijk volgende keer wel", besloot Philipsen met een kwinkslag.

