Weer finishfoto, weer suspense in Amstel Gold Race na zege Kwiatkowski: “Had het lastig toen ik naast hem kwam in de sprint”

Amstel Gold RaceMichal Kwiatkowski heeft z’n tweede Amstel Gold Race gewonnen. De Pool forceerde de boel met een lepe aanval in de finale. Cosnefroy haakte z'n wagonnetje aan. In een sprint met twee was het verschil met het blote oog weer niet te zien. De Fransman werd eerst tot winnaar uitgeroepen, maar het was de wereldkampioen van 2014 die aan het langste eind trok. Tiesj Benoot werd derde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ex-renner Daniel Martin verstuurde in de eerste wedstrijduren een tweet. “De Amstel Gold Race, dat is alsof je een videospelletje Need for Speed speelt.” Zo mentaal enerverend de Ier de wedstrijd noemde, zo slaapverwekkend het er in de eerste koersuren aan toe ging. Wie een middagdutje verkoos, kreeg geen ongelijk.

Tot Victor Campenaerts zijn kont lichtte. De werelduurrecordhouder maakte samen met Nathan Van Hooydonck de oversteek naar de vlucht van de dag. Anticiperen, zoals dat dan heet. In het peloton trachtte Alpecin-Fenix de boel onder controle te houden voor topfavoriet Mathieu van der Poel.

Volledig scherm © Photo News

De werken van Campenaerts kwamen er evenwel te vroeg. De echte finale begon pas toen Ineos-Grenadiers Ben Turner de loopgraven instuurde. De sterke Brit rolde alle aanvallers op. Het was daarna aan Kwiatkowski om de boel te forceren op de Keutenberg. De poort ging wagenwijd open.

Dat was nog wat meer het geval toen Tiesj Benoot een bommetje gooide. Van der Poel kende een zwaar moment, maar sloot op de top van de Keutenberg aan. Met elf man doken we de finale in. Naast Benoot, Van der Poel en Kwiatkowski ook nog Cosnefroy, Pidcock, Küng, Hirschi, Kamp, Teuns, Matthews en Asgreen.

Na de laatste beurt over Cauberg gingen de blikken in het favorietengroepje even naar elkaar. Geslepen vos en ex-winnaar Kwiatkowski zag z'n moment schoon om op kousenvoeten weg te sluipen. Niemand reageerde, enkel Cosnefroy had nog een reactie in huis voor het te laat was.

Volledig scherm © BELGA

Met z'n tweeën ging het zo naar de laatste rechte lijn in Berg en Terblijt, terwijl Pidcock een ideale stoorzender speelde in de achtervolging. Van der Poel probeerde het nog in de slotkilometer, maar tevergees. De winnaar kwam uit Polen of Frankrijk.

Net als vorig jaar werd het een prangertje. Cosnefroy begon de sprint, maar zag Kwiatkowski langszij komen. Beiden gooiden hun fiets naar de meet. De koersradio riep Cosnefroy tot winnaar uit, maar wéér moest een finishfoto uitsluitsel brengen.

De twijfel sloeg even in het rond, tot Cosnefroy het zelf de wereld ingooide. Putain, ils annoncent Kwiato. De Pool wint zo zeven jaar na zijn eerste Amstel Gold Race zijn tweede. Een jaar na het verlies van Pidcock nu wel vreugde na de finishfoto voor Ineos. Tiesj Benoot werd met een late jump derde. Van der Poel eindigde als vierde.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © ANP

Michal Kwiatkowski: “Het draaide enkel om winst”

“Ik zat vooraan om te winnen. Aan tweede worden dacht ik niet”, reageerde Michal Kwiatkowski in het flashinterview. “Ik kon Benoit (Cosnefroy, red.) het werk laten doen want Tom (Pidcock, red.) zat in de achtervolgende groep. Het was dus aan Cosnefroy om onze voorsprong te vergroten. In de sprint zat ik vol zelfvertrouwen. Maar het werd erg zwaar, vooral in de laatste vijftig meter. Toen ik langs Cosnefroy kwam, kon hij nog eens versnellen.”

De wedstrijdradio riep Cosnefroy eerst uit als winnaar. “Het was zeer verwarrend. Uiteraard was ik enorm triest. Want nogmaals: vandaag draaide het bij mij enkel om winst. Maar uit de editie van vorig jaar leerde ik dat ik misschien toch nog even moest wachten op het definitieve verdict.”

En zo werd Kwiatkowski dus toch nog uitgeroepen tot winnaar. De Pool heeft enkele rotte maanden achter de rug. “Ik had onder meer Covid, waardoor ik mijn programma niet kon volgen. Moeten forfait geven, dat doet echt pijn. Maar ik moest geduld hebben. Nu de Amstel Gold Race winnen is echt ongelofelijk.”

Cosnefroy was even winnaar: “Het is jammer”

Pijnlijk voor Benoit Cosnefroy en vooral voor de jury van de Amstel Golde Race. De Fransman werd eerst tot winnaar uitgeroepen in de Amstel Gold Race, maar de fotofinish besliste anders. “Ik heb de foto gezien, ja", vertelde de Fransman voor de VTM-micro. De jury heeft ze me getoond. Het is jammer.”

“Ik hoopte bij het inzetten van mijn sprint dat Kwiatkowski laat zou reageren en dat z'n benen zouden vol lopen. Helaas had hij nog genoeg over om langszij te komen. Ik heb er alles aan gedaan. Ik voelde me goed, helaas valt er niet veel meer over te zeggen.”

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.