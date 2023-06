“Weer een tikje voor Caleb”: Ewan en Philipsen likken wonden na val in Baloise Belgium Tour, Jakobsen tankt vertrouwen met oog op Tour

Tom Boonen vijf keer, André Greipel vier, Jasper Philipsen vorig jaar. De aankomst op de Wandelaar in Knokke-Heist is elk jaar het décor van een massasprint in de Baloise Belgium Tour. Fabio Jakobsen won, maar niet na een koninklijke sprint want Philipsen en Caleb Ewan kwamen lelijk ten val. Zonder breuken, maar zo dicht bij de Tour is elke schaafwonde er één te veel.

Jasper Philipsen en Caleb Ewan hebben samen al honderden sprints gereden zonder valpartij. Op vier kilometer van de streep in Knokke-Heist liep het verkeerd. Beiden haakten in elkaar en kletsten op het asfalt. Een schuldige aanduiden, was moeilijk/onmogelijk. De gevolgen vallen gelukkig mee.

Jasper Philipsen: “Mijn kaken doen pijn en ik heb enkele schaafwonden op de linkerelleboog en - schouder.” Sportief manager Christoph Roodhooft: “Jasper is op zijn hoofd gevallen, maar blijkbaar is het wel oke.” Philipsen: “Mijn verdere deelname aan de Ronde van België komt niet in gevaar.”

Ook in het kamp van Lotto-Dstny valt de schade op het eerste zicht mee. “Caleb heeft kneuzingen, schaafwonden en een kleine verdikking op een zenuw, maar breuken lijken uitgesloten”, zegt ploegleider Nikolas Maes.

Jasper Philipsen: "Mijn kaken doen pijn en ik heb enkele schaafwonden op de linkerelleboog en - schouder"

De grootste schade bij Ewan lijkt op mentaal vlak te zijn. “Dit is weer een tikje voor Caleb. We dachten sinds drie weken dat hij goed vertrokken was, maar dit is weer een tegenslag. Hij kwam naar deze koers om vertrouwen op te doen. In plaats van vooruit te gaan, zet hij weer een stap achteruit en er zijn niet veel kansen meer tot de Tour om vertrouwen op te doen”, zegt Maes.

Lijnrecht tegenover de neerwaartse spiraal van Ewan staat de opgang van Fabio Jakobsen. Na de met een half wiel verloren sprint van woensdag tegen Philipsen, was Jakobsen ridderlijk: “Jasper is een meer complete renner en dit seizoen misschien beter dan mij in de sprints. Hij heeft het bijkomend voordeel dat Mathieu van der Poel zijn ploegmaat is.”

Eén dag later klopte de krachtpatser van Soudal Quick-Step zich op de borst. “Als sprinter word je afgerekend op zeges. Niet dat ik de voorbije dagen in paniek schoot na die ereplaatsen, maar ik heb de voorbije twee maanden hard getraind en wou tonen dat de ploeg en ik er klaar voor zijn. De ploeg deed het fantastisch. Ik hoefde amper tweehonderd meter op de pedalen te rammen.”

Kan Jakobsen nu met vertrouwen naar de Tour? “Die vraag moet je eigenlijk aan Patrick Lefevere stellen, maar voor mij voelt dit alleszins lekker aan.”

Ploegleider Tom Steels - zelf een gewezen sprinter - weet wat er in Jakobsen zijn hoofd omgaat: “Dit zal Fabio deugd doen. Het vertrouwen was nooit weg, maar je wil als sprinter dat goede gevoel hebben, en dat kan enkel met een zege. Alleen jammer dat Ewan en Philipsen vielen. Had Fabio hen kunnen kloppen in een rechtstreeks duel, gaf dat nog een extra dimensie.”

Jakobsen trekt als leider naar de tijdrit van 15,2 kilometer in Beveren, maar maakt zich geen illusies. De paars-wit-blauw trui is hij vrijdagavond kwijt. Voor de eindzege deden Mathieu Van der Poel (+8"), Jasper De Buyst (+8"), Yves Lampaert (+3"), Mathias Vacek (+3"), Florian Vermeersch (+1") en Jasper Stuyven (+1") een goeie zaak dankzij de boniseconden.

Van der Poel won zelfs bijna nog de rit. “Door de val van Jasper moest ik snel schakelen. Ik wou het wiel van Fabio, maar koos uiteindelijk toch voor het wiel van mijn ploegmaat, maar dan zaten we net te ver. Jammer, maar ik weet niet of ik Fabio dan wel had kunnen verslaan”, zegt Van der Poel die in de tijdrit de leiderstrui kan overnemen. “In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft Mathieu de voorbije weken op training tijd gestoken in het tijdrijden, maar dat is niet opeens voldoende om alles plat te rijden”, aldus Roodhooft.

Fabio Jakobsen kon de handen in de lucht gooien

Caleb Ewan kon de race uiteindelijk finishen

