Wederwoord van Herman De Croo, tijdens de vorige Ronde als enige beboet: “Ik leefde in de furie van de koers, ik heb aan dat masker niet meer gedacht”

WielrennenDe winter is over de plaats van de misdaad gegaan. De bladkolen dragen de sporen van de februarivorst en zullen nu snel worden ingeploegd. Op 18 oktober 2020 stonden ze nog in volle bloei, toen Herman De Croo (83) hier naar de voorbijrijdende auto’s en renners stond te zwaaien, op het moment dat de Ronde van Vlaanderen passeerde. Herman De Croo had voor zichzelf het beste plaatsje gezocht naast de oprit van zijn huis in Michelbeke. De minister van Staat had helaas zijn mondmasker niet op, en hij kreeg daarvoor een boete van 250 euro. Een reconstructie van de feiten, met verzachtende omstandigheden, dringt zich op.