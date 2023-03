"We reden vandaag met twee rond": enkele dagen nadat ze haar broer verloor, knalt Lotte Kopecky naar zege in Nokere Koerse

Koers werd even bijzaak voor Kopecky. Het is een manier, haar manier om het verschrikkelijke nieuws dat haar en haar familie trof te verwerken. Haar ploeg SD Worx liet haar de keuze of ze deze Nokere Koerse nog wou rijden en dat wou ze. Want de liefde voor de wielersport is wat zij en haar broer gemeen hadden.

“Laat Lotte maar doen waar ze goed in is”, vertelde haar ploegleider Danny Stam voor de start van de wedstrijd. En dat deed ze ook. Het peloton bleef lange tijd samen, maar wanneer de eerste aanval opgetekend werd, was het Kopecky die erbij zat. Zonder resultaat, enkele kilometers later was de kopgroep al bij de lurven gevat.

Volledig scherm © Photo News

Haar tweede poging was welk succesvol. Een aanvalslustige Kopecky nam opnieuw het initiatief en trok er samen met de Britse Henderson vandoor. Het was eerder een test voor de benen, want met nog een goede zeventig kilometer voor de boeg, was het onmogelijke opdracht. Met nog veertig kilometer te gaan liet ze zich wijselijk inlopen door het peloton en nam ze haar plek weer in. Ook daar was het SD Worx de meest bedrijvige. Ze braken het peloton in stukken, waardoor er een elitekopgroep ontstond.

Het was uit die groep dat Kopecky haar benen opnieuw voelde kriebelen. Op de laatste passage van de Lange Ast plaatste ze een demarrage, waarna er maar twee rensters haar hoog tempo konden volgen. Niet voor lang want in de slotkilometers gooide ze er nog een laag bovenop. Kopecky snelde solo naar de meet, waar ze zonder zegegebaar over de finish reed. Haar ploeggenote Wiebes snelde naar de tweede plaats, Bastianelli eindigde derde. Met Julie De Wilde op een zevende plek stond er nog een Belg in de top 10.

Volledig scherm © BELGA

Lotte Kopecky na de meet: “Het leek alsof ik met twee rondreed” In het flashinterview na de finish sprak Kopecky over haar overwinning en de keuze om vandaag toch te rijden. “Die lag vorige week al vast. Het heeft geen zin om mijn hoofd te laten handen en in de zetel te zitten”, aldus de winnares. Kopecky reed een erg aanvalslustige wedstrijd. “Het was de bedoeling om vandaag koers te maken. Tijdens mijn solo ging er niet veel door mijn hoofd. Het was geen makkelijke dag, maar met de benen van vandaag, leek het alsof ik met twee rondreed.”

Volledig scherm © BELGA