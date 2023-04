Wat Pogacar klaarspeelde in de Ronde van Vlaanderen, moet Remco Evenepoel ook kunnen: “Hij heeft de kwaliteiten, maar het is nog niet voor meteen”

Van der Poel dolt met Pogacar na beklijvend duel in Vlaande­rens Mooiste: “Blijf alsje­blieft bij de Grote Rondes”

Het wederzijds respect is groot. Na hun titanenduel in de Ronde van Vlaanderen zondag steken Tadej Pogacar (24) en Mathieu Van der Poel (28) hun bewondering voor elkaar niet onder stoelen of banken. Al hoopt die laatste vooral dat ‘Pogi’ de Ronde volgend jaar eens overslaat.