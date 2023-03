“Wat ik meeneem? Dat Van der Poel véél sterker is dan iedereen denkt”: Van Aert over suprematie van z’n eeuwige rivaal

Van der Poel wint 62 jaar na grootvader Poulidor: “Mijn seizoen is geslaagd, maar ik wil zeker nog een Monument winnen”

Hij was met twijfels uit Tirreno-Adriatico gekomen, maar op de Via Roma mochten die vraagtekens allemaal de prullenmand in. Mathieu van der Poel voegde na twee keer de Ronde van Vlaanderen ook Milaan-Sanremo toe aan zijn palmares, na een machtsexplosie op de Poggio. En dat 62 jaar nadat wijlen grootvader Raymond Poulidor ‘La Primavera’ op zijn naam schreef.