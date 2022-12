Wat een sprint! Van Aert zet Van der Poel en Pidcock op indrukwekkende wijze op hun nummer in Loenhout

KIJK. Van der Poel lijkt op weg naar zege, maar maakt finaal nog foutje in de modder

Van der Poel zei voor de start dat het dagje zonder koers hem gisteren deugd deed en dat was er ook aan te merken. De Nederlander schoot verschroeiend uit de startblokken en Wout van Aert moest meteen flink uit z’n pijp komen om mee te zijn. Maar dat lukte wel en in het zog van de Belgische kampioen kwam ook Pidcock aansluiten.

Wat volgde, was een clash in de stijl van Gavere, Heusden-Zolder en Diegem. De fans werden ook in Loenhout verwend. Van der Poel maakte de beste indruk - zeker technisch was hij superieur - en kon af en toe een kloofje bij elkaar fietsen. Maar telkens keerde Van Aert op karakter terug. Indrukwekkend.

De toeschouwers zagen het graag gebeuren. Zij kregen opnieuw een duel om duimen en vingers bij af te likken. In de zesde ronde trok Van der Poel zeer stevig door, maar Van Aert lossen lukte niet. Pidcock stond ook ettelijke keren op uit de doden.

Na een foutje van Van Aert leek Van der Poel in de slotsronde wel op weg naar de zege, maar ook ‘MVDP' maakte nog een slipper. En dus gingen we sprinten met drie. De asfaltstrook was lang en Van Aert nestelde zich in derde positie. Dat was de goeie keuze. Onze landgenoot ging op indrukwekkende wijze over z’n rivalen en viel niet meer stil. Voor Van Aert is het zijn vierde zege in acht dagen.

Van Aert: “Ik dacht in laatste ronde dat Van der Poel weg was”

“Het was een moeilijke cross”, gaf Van Aert toe na de finish. “Mathieu was technisch beter. Keer op keer hing ik aan de rekker. Ik was al lang blij dat ik er kon blijven aanhangen.” Maar in de laatste ronde maakte Van der Poel een foutje. “Ik dacht dat hij al weg was. Maar blijkbaar sloeg hij scheef op dat zware stuk, want plots zat ik weer erg dicht. In de sprint zette ik me bewust op de derde positie. Ik kwam uit de slipstream van Tom (Pidcock, red.) en kon hen zo verrassen. Vijf zeges al, het is waanzinnig. Ik had het niet verwacht. Maar de benen zijn goed. En de moraal ook.”

Van der Poel: “Foutje in slotronde kost me de zege”

Pidcock: “Ik had het moeilijk in de modder”

