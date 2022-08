Wat een podium: groene truien Van Aert en Vos winnen koppeltijdrit, Van der Poel en Van Vleuten derde

Wielrennen Alpe­cin-Deceuninck stapt uit Ronde van Polen door covidgeval­len in staf, Hermans stuit op sterke Higuita op steile aankomst

Alpecin-Deceuninck stapt uit de Ronde van Polen door vijf covidgevallen in de staf. Dat maakte het team enkele uren na afloop van de derde etappe bekend. De ritzege vandaag was een prooi voor Sergio Higuita (25). Uitgerekend op zijn verjaardag was de Colombiaan van BORA-hansgrohe de beste op een hellende aankomst. Hij is ook de nieuwe leider. Quinten Hermans was eerste Belg op de derde plaats.

20:44