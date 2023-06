Wat een pech: renners van ploeg Sven Nys kunnen slotrit Baloise Belgium Tour niet rijden na grote fietsdiefstal

Pech voor de Baloise Trek Lions, de ploeg van Sven Nys. De fietsen en wielen van het team zijn afgelopen nacht gestolen aan hun hotel in Brussel. Dat bevestigt de ploeg op Instagram. Lars van der Haar en zijn ploegmakkers kunnen daardoor de slotrit van de Baloise Belgium Tour niet rijden. Lotto Dstny sliep in hetzelfde hotel en kreeg ook dieven over de vloer. Bij hen werden vijf autosleutels van de ploegwagens gestolen.