Wát een koers van Mauri Vansevenant in dienst van bleke Alaphilippe: “Vallen, opstaan en weer doorgaan”

Wielrennen In dit Tour-trui­tje wil Wout van Aert schitteren (en er is plek voor uw naam)

17 april Wout van Aert mikt komende zomer in het grijs-geel op één of meerdere Tour-zeges. 58.000 fans kozen het tenue van Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk. En er is meer: u kan figuurlijk meerijden over alle cols.