“Wat een grap”: beroering over diskwalificatie James Knox in Tour Down Under, Oliver Naesen toont begrip

Daar zit je dan aan de andere kant van de wereld. James Knox reisde met Soudal-Quick.Step naar Australië voor de Tour Down Under, maar de Brit werd in de eerste rit in lijn uit koers genomen. Knox werd gediskwalificeerd omdat hij na een valpartij gebruik maakte van de volgwagens om terug te keren in de koers. Eigen fout, zou je kunnen concluderen. Al bewijst het verhaal van Knox dat het niet zo zwart-wit is.

“Zoals sommigen onder jullie hebben gezien, werd ik gediskwalificeerd in de eerste rit in lijn in de Tour Down Under. Ik crashte nogal hard met nog 55 kilometer te gaan en ik had daarna medische assistentie van de ploegdokter nodig. Ik wou zeker zijn dat ik niets had gebroken of een hersenschudding had opgelopen”, doet Knox in een lang bericht de situatie uit de doeken op social media.

“Toen ik weer op de fiets sprong, realiseerde ik me dat mijn stuur gebroken was door de val. Ik moest dus opnieuw stoppen om een reservefiets aan te nemen. De wedstrijdsituatie was ondertussen na een tussensprint bedaard, toch verbood de wedstrijdcommissaris mij om een paar kilometer in het zog van mijn eigen volgwagen te zitten om terug te keren.”

“De exacte reden is me niet helemaal duidelijk. Ik deed het alleen maar om weer voeling te krijgen met de staart van het peloton of om in de buurt te komen van andere coureurs die gevallen waren en voor me in de wedstrijd reden. Ik hoopte dat ik mijn koers kon verderzetten, een wedstrijd waarvoor ik naar de andere kant van de wereld ben gereisd. De Tour Down Under duurde op dat moment nog vier dagen.”

“Ik keek ondertussen toe hij andere coureurs die gevallen waren wel in het zog van hun volgwagen mochten terugkeren, zoals de gewoonte is is. Ik ben verantwoordelijk voor de fouten die ik daarna gemaakt heb. Ik zat in mijn eentje zonder informatie over tijdsverschillen en besloot om een paar kilometer terug te keren in de slipstream van enkele bevoorradingswagens, die net vertrokken waren uit de laatste bevoorradingszone.”

“Daarbij werd ik gezien en daarom werd ik gediskwalificeerd”, vertelt Knox die daarna de wedstrijdleiding en de regelgeving van de UCI op de korrel nam. “Als het wielrennen stappen wil zetten in het welzijnsbehoud van coureurs, dan is het geen goed idee dat wedstrijdcommissarissen renners straffen die achterblijven om de gevolgen van hun valpartij te laten onderzoeken.”

Begrip van Oliver Naesen: “Wat een grap”

“De acties na mijn crash maken duideijk dat het voor mij beter was geweest om na mijn val meteen weer op de fiets te springen zonder te onderzoeken of ik wel verder kon. Ik weet dat het moeilijk is om hieromtrent regels vast te leggen, maar het was niet dat ik de wagens in mijn voordeel gebruikte om de wedstrijd te winnen. Ik zou zonder die valpartij ook niet in die situatie gezeten hebben.”

De woorden van Knox kregen bijval van Oliver Naesen op Twitter. “Wat een grap. Een goed onderzoek na een valpartij neemt tijd in beslag. Als je daarbij groen ligt krijgt om verder te rijden, dan zou je op zijn minst toelating moetne krijgen om teruggebracht te worden bij het peloton. Door gebruik te maken van de slipstream van de auto welteverstaan, niet door aan de klink van de wagen te hangen. Spijtig dat ze je hiervoor diskwalificeerden en dan nog aan de andere kant van de wereld.”

