Wat een dubbelslag! Evenepoel pakt op eerste aankomst boven anderhalve minuut op Roglic en co is de nieuwe leider

VueltaRemco Evenepoel heeft de eerste test in de Ronde van Spanje met verve doorstaan. Onze landgenoot smeerde op de slotklim naar Pico Jano zowat al z'n tegenstanders een volle minuut aan. De ritzege was voor de Nieuw-Zeelander Jay Vine (Alpecin-Deceuninck).

Pico Jano, daar brandde vandaag de lamp in de Ronde van Spanje. Een onregelmatige en onuitgegeven slotklim van 12,6 kilometer. Een eerste echte test ook voor Remco Evenepoel in deze Vuelta - zou hij kunnen wedijveren met Primoz Roglic, Jai Hindley en Richard Carapaz? Roglic startte vanmiddag in Bilbao niet meer in het rood - die eer was na gisteren weggelegd voor de Fransman Rudy Molard.

Het gevecht voor de tickets voor de vroege vlucht duurde beduidend minder lang dan gisteren. Na een kwartiertje koers reed al een kopgroep van tien weg. Daarbij twee Belgen: Jan Bakelants en Xandro Meurisse. Bakelants was op 5'02" van Molard de best geplaatste voorin en was ook een tijdje virtueel leider, maar Groupama-FDJ hield de koplopers steevast binnen schot.

Terwijl de hemelsluizen in Cantabrië zich openden, kregen de troepen van Molard steun uit opvallende hoek. Remco Evenepoel zette ploegmaat Rémi Cavagna mee aan het werk om het gat met de kopgroep te dichten. Ook INEOS Grenadiers had wel zin om te koersen: ondanks een valpartij in het peloton trok de Britse formatie vol door tot aan de voet van de Collada de Brenes, de op één na laatste beklimming. Het nekschot voor de dromen van Bakelants en Meurisse.

Op die Collada de Brenes kwam Julian Alaphilippe plots brutaal naar voren. Samen met Louis Vervaecke effende de wereldkampioen het pad voor kopman Evenepoel, maar een aanval kwam er daar nog niet. Intussen was Padun vooraan duidelijk de betere, maar door een trage afdaling - niet helemaal onbegrijpelijk, door de gietende regen - begon de Oekraïner met een verwaarloosbare bonus aan de slotklim naar Pico Jano.

Daar was het Simon Yates die als eerste van de groten een bommetje dropte, maar dé explosie kwam van Evenepoel. Met een moordend tempo beet onze landgenoot geleidelijk aan de nek van Roglic en Yates helemaal af, enkel Enric Mas bleek in staat om z'n wiel te houden. Op naar de ritzege dan maar? Neen, dat niet. Want die was voor een sterke Jay Vine, die in het begin van de klim was weggeglipt uit de groep der favorieten en knap standhield. Na successen in de Giro en de Tour is Alpecin-Deceuninck ook in de Vuelta aan het feest.

Maar dé morele winnaar van de dag was toch Evenepoel, die op 16 seconden tweede werd. Want dankzij zijn exploot op de slotklim pakte onze landgenoot niet alleen anderhalve minuut (!) op Roglic en co, maar ook de rode leiderstrui. De koers is pas zes dagen ver, maar dit nummertje mag er al wezen. En belooft vooral veel moois voor het vervolg van de Vuelta.

