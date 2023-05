Wat een drama! Remco Evenepoel heeft corona en verlaat Giro

Tweede ritzege en de roze trui met een voorsprong van 45 seconden op de eerste achtervolger. De prima uitgangspositie van Remco Evenepoel na het eerste deel van de Giro bleek een maat voor niets, want Evenepoel testte zondagavond positief op Covid en moet de Giro verlaten. “Heel jammer, maar life goes on ”, aldus een aangeslagen Evenepoel.

KIJK. Onze man in Italië Maxim Goethals: “Dit is doodjammer”

Twintig meter na de streep balde Remco Evenepoel zijn rechtervuist. Yes! Gewonnen! Al zijn tiende tijdritzege bij de profs en zéker de meest felbevochten. Zijn voorsprong op Geraint Thomas bedroeg één luttele seconde. De nummer drie Tao Geoghegan Hart eindigde op twee seconden, Primoz Roglic verloor zeventien stuks.

De verschillen waren zeer klein en dat was een beetje onverwacht. Ook voor Evenepoel. Zaterdag verklaarde hij dat hij in de tweede tijdrit minstens evenveel tijdswinst wou boeken op Roglic als in de eerste tijdrit: 43 seconden. Liefst zelfs een minuut. “Het is een tijdrit die mij heel goed ligt.”

Een dag later sprak Evenepoel andere taal. “Dit was niet mijn beste tijdrit.”

Evenepoel gaf meteen na de koers als reden voor de tijdrit dat hij niet goed had ingedeeld. “Mijn pacing-plan was niet goed. Ik ben veel te snel en te enthousiast gestart, waardoor mijn tweede deel, waar de wind in de zij blies, slecht was. Gelukkig kon ik mij in het derde deel herpakken.”

Evenepoel won in Cesena op grinta, want de echte reden dat Evenepoel na vijftien kilometer stilviel, was niet door een slecht pacing-plan, maar door een coronabesmetting.

Toen Evenepoel zondagnamiddag in Cesena zijn rechtervuist balde, zag hij er al vermoeid en getekend uit. Niet abnormaal, want de eerste Giro-week was zwaar. Het parcours was misschien niet het meest lastige, maar er is hard gekoerst en het heeft veel geregend. Dat hakt in op de magere rennerslijven. “Regen en koude zijn niet mijn favoriete weersomstandigheden. Ik heb liever warmte en hitte. Ik ben nu ook zeer licht en mijn vetpercentage is erg laag. Dat maakt dat ik extra vatbaar ben voor koude en regen”, zei Evenepoel met een duidelijk merkbare nasale stem. “Mijn neus is inderdaad wat verstopt. We moeten voorzichtig zijn dat we niet ziek worden. Ik wil de komende twee weken ook hout vasthouden dat het Covid-virus niet verder uitbreekt, want het gaat nog steeds rond.”

Het blijk ijdele hoop, want Evenepoel had ook prijs, bleek toen hij zondagavond een test deed. Net als Rigoberto Uran trouwens. Ze stappen beiden uit de Giro. Een enorme opdoffer voor Evenepoel die op schema was om deze Giro te winnen, maar in de roze trui moet opgeven. Eerder waren Filippo Ganna, Giovanni Aleotti en Nicola Conci al uit de Giro gestapt met Covid. De Giro was het hoofddoel van Evenepoel dit seizoen, hij had er maanden naar toe gewerkt met twee hoogtestages op de Teide in Tenerife en een extra hoogtestage in Hotel Syncrosfera in Denia. Ook zijn ploeg was volledig op de Giro toegespitst. Een dreun, maar Evenepoel blijft niet bij de pakken zitten. “Het is jammer, maar life goes on.”

KIJK. Evenepoel wint ook tweede tijdrit

Of Evenepoel deze Giro had kunnen winnen, zullen we nooit weten. Dat hij de juiste benen en conditie had, was wel zeker. Hij won de eerste tijdrit met een gigantische voorsprong op de andere klassementsrenners. Zelfs met het Covid-virus in zijn lijf, won hij ook nog de tweede tijdrit. Ook in de lastige rit van zaterdag over drie steile beklimmingen verloor hij maar veertien seconden op Roglic, Thomas en Geoghegan Hart. Evenepoel klaagde toen al over mindere benen. Hij dacht toen nog dat het door de schaafwonden was, die hij had opgelopen na een dubbele valpartij in de vijfde rit, maar het was een virus dat zijn lichaam had verzwakt.

Evenepoel had van voor de Giro gevreesd dat Covid een bepalende rol zou spelen. Nog voor de Giro begon, vroeg hij aan de mensen en media om mondmaskers te dragen en voorzorgsmaatregelen te nemen. De Giro heeft tot op heden echter geen Covid-protocol ingevoerd. Het verliest nu zijn grootste smaakmaker.

