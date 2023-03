Wat een dommeriken? Of toch de goeie keuze? Laatste Sanremo-winnaars Stuyven en Mohoric kiezen voor ‘derde’ weg naar klassiekers

Tijdens Tirreno-Adriatico en Parijs-Nice hoefde u niet te zoeken naar de namen van Matej Mohoric en Jasper Stuyven in de uitslag. De twee meest recente winnaars van Milaan-Sanremo verkiezen een alternatieve aanloop naar de klassiekers. Mohoric in Slovenië, Stuyven op hoogte in Spanje. “De tijd dat je een van die twee rittenkoersen nodig had om top te zijn in april, is gepasseerd.”