Wat de renners zélf willen om hun veiligheid te verhogen, maar: “Waar is het respect in het peloton?”

Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na val in ravijn

De Zwitserse wielrenner Gino Mäder (26) is overleden na zijn zware val van gisteren in de Ronde van Zwitserland. Mäder stortte gisteren in de vijfde rit in een ravijn. Hij stierf aan de zware verwondingen die hij opliep bij die zware val.