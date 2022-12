Was het niet-intentioneel dopinggebruik? Wat met zijn contract? En kan hij 2 jaar schorsing financieel aan? Alle vragen over de zaak-Aerts beantwoord

VeldrijdenTien maanden stilte eindigde in tranen. Overmand door emoties bekent Toon Aerts (29) dat de UCI hem twee jaar wil schorsen na een afwijkende test op Letrozole. Een overzicht van wat hem staat te wachten en hoe bewijsmateriaal vinden voor een strafvermindering, haast onbegonnen werk is. Alles over de zaak-Aerts in 16 vragen en antwoorden.