▶ Was de Tour de voorbereiding op het WK voor van der Poel? “Hij reed blokjes van bus naar bus”

Vandaag start het transfer­sei­zoen in het wielrennen: is Evenepoel nu ‘te koop’ of niet?

Dinsdag is een belangrijke dag in de koers: op 1 augustus begint het transferseizoen. Maar wat betekent dat precies, en hoe werkt zo’n transfer? Het is alvast niét zoals in het voetbal. De UCI is tegen en ook onder ploegen is het ‘not done’. Maar om nu te zeggen dat Remco Evenepoel gegarandeerd tot eind 2026 bij Soudal Quick-Step blijft? Alles kan, ook in de koers.