Warlop kroont zich tot Belgisch kampioen beachrace, maar heeft nog geen ploeg voor 2023: “Hopelijk valt er nog iets uit de bus”

BK BeachraceJordi Warlop (26) heeft zich in Bredene tot Belgisch kampioen beachrace gekroond. Hij rekende in de finale af met Sep Vanmarcke en Bert Van Lerberghe, die af te rekenen kreeg met een lekke band.

KIJK. De hoogtepunten van het BK beachrace

Stampen tegen de wind in langs de kust en jezelf door het mulle zand ploegen: dat is het BK beachrace. Een pak wegrenners zag het als een leuk tussendoortje, maar startte toch ook met de nodige ambitie. Onder meer Yves Lampaert, Jasper Philipsen en Tim Merlier verschenen aan de start.

Toch waren het andere wegrenners die het mooie weer maakten. Bert Van Lerberghe trok al vroeg ten aanval en zag later Sep Vanmarcke, Jordi Warlop en Thomas Joseph aansluiten. In de achtervolging deden Lampaert en Merlier er alles aan om terug te keren, maar ze zouden nooit in aanmerking komen voor de zege.

Nadat Joseph voorin de rol moest lossen, doken Warlop, Vanmarcke en Van Lerberghe de slotronde in. Die laatste kreeg af te rekenen met een lekke voorband, waardoor een duel tussen Warlop en Vanmarcke over de titel moest beslissen. En daarin had Warlop nog het meeste energie in de tank. Hij kroonde zich tot Belgisch kampioen. Hij volgt op de erelijst Timothy Dupont op.

Warlop: “Werd beter en beter naarmate de wedstrijd vorderde”

“Ik had het eigenlijk niet zien aankomen”, had Warlop zichzelf duidelijk verrast. “Dit was pas mijn vierde beachrace. Het is vooral voorbereiding op het nieuwe seizoen, maar ik heb alles op alles gezet en daar ben ik voor beloond. Bert (Van Lerberghe, red.) was duidelijk beter in het begin, maar naarmate de wedstrijd vorderde werd ik beter en beter.”

Warlop maakt nog twee dagen deel uit van B&B Hotels, maar die ploeg houdt door financiële problemen op met bestaan. De nieuwe Belgisch kampioen beachrace heeft dus nog geen onderdak voor 2023. “Het is natuurlijk verschrikkelijk dat de ploeg stopt. De zoektocht naar een nieuw team is nog steeds bezig. Het is overal hetzelfde liedje: ofwel geen budget, ofwel geen plaats. Hopelijk valt er nog iets uit de bus.”

Sep Vanmarcke kon zich neerleggen bij z'n tweede plaats. “Het is stilaan een goeie gewoonte. (grijnst) Ik was gestart voor het plezier, maar op een BK heb je natuurlijk ook ambitie. Voor de koers was ik even gefocust als voor een klassieker. Ik wilde graag winnen. Conditioneel zat het goed, maar ik heb absoluut geen techniek in het zand. Ik moest altijd als enige afstappen.”

KIJK OOK. Warlop reageert op zijn overwinning

