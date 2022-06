Wanneer de entourage van Evenepoel begint te twijfelen aan Quick.Step...



BK Tijdrijden“Is Remco Evenepoel favoriet voor het Belgisch kampioenschap tijdrijden? Is de paus katholiek?” Ook onze chef wielrennen Marc Ghyselinck weet naar wie er straks in Gavere zal gekeken worden, maar wat hij ook ziet is dat de onvoorwaardelijke liefde van de renner voor zijn ploeg wat is afgebrokkeld. “In het kamp van Evenepoel stelt men zich vragen, of de ploeg de knowhow heeft om de renner te geven wat hij wil.”