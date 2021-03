WADA start onderzoek naar Brits antidopingagentschap, dat wielerfederatie tests liet uitvoeren in privélaboratoria

Wielrennen Tour start na dertig jaar weer in Spanje: Bilbao krijgt Grand Départ 2023 toegewezen

26 maart De Ronde van Frankrijk gaat in 2023 van start in Bilbao. Dat meldden verschillende Spaanse media gisteren al. Nu is het nieuws ook officieel. Het is de eerste keer sinds 1992 dat de Tour in Spanje start.