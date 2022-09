Waarom Wollongong? Valt er iets te beleven en wat is de rol van El Niño? Vijf vragen over het WK: “Eén raad: neem zeker een regenjas mee”

Vuelta Geweldige beelden van Evenepoel die in armen van ouders vliegt: “Wat Remco zei? Niets. Hij kon enkel wenen”

Beelden die je kippenvel bezorgen meteen na de finish in de Vuelta. Remco Evenepoel vloog in de armen van zijn geëmotioneerde ouders - Patrick en Agna. “Geen woorden hé”, aldus een trotse papa. “Alleen maar emoties. Dat hij de Ronde van Spanje wint? Ja, onwezenlijk eigenlijk. Maar het is gelukt. Wat Remco zei toen hij me vastnam? Niets. Hij kon niets zeggen. Hij kon alleen maar wenen.” Tranen van geluk, zowel bij de klasbak als de ouders.

11 september